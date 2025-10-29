Quarta, 29 de Outubro de 2025
Governador Eduardo Leite anuncia investimentos de mais R$ 56 milhões, criando 62 novos ambulatórios hospitalares

O governador Eduardo Leite e a titular da Secretaria da Saúde, Arita Bergmann, anunciaram nesta quarta-feira (29/10) a criação de 62 novos ambulató...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
29/10/2025 às 14h19
Governador Eduardo Leite anuncia investimentos de mais R$ 56 milhões, criando 62 novos ambulatórios hospitalares
Governador destacou que Estado está colocando R$ 1 bilhão a mais do que o previsto no orçamento da saúde -Foto: Vitor Rosa/Secom

O governador Eduardo Leite e a titular da Secretaria da Saúde, Arita Bergmann, anunciaram nesta quarta-feira (29/10) a criação de 62 novos ambulatórios em hospitais do RS. Serão investidos R$ 56,1 milhões por meio do Programa Estadual de Incentivos Hospitalares (Assistir), ampliando os serviços de referência e disponibilizando para a população um número maior de primeiras consultas para acesso a atendimento especializado e cirurgia geral, entre outras especialidades.

O governador lembrou que o investimento integra o SUS Gaúcho, programa que destina R$ 1 bilhão a mais do que o previsto no orçamento estadual da saúde até o fim de 2026, conforme acordo com o Ministério Público. “Temos responsabilidade com a sustentabilidade fiscal dentro da capacidade do Estado, mas também ousadia, porque estamos colocando um bilhão de reais a mais até o final desse mandato do que o Estado tradicionalmente faria se mantivesse o cálculo dos 12% da receita destinados à saúde”, disse Leite.

O governador destacou que o avanço atual é resultado de uma reconstrução profunda da estrutura financeira e de gestão pública. “Quando assumimos, o quadro era muito duro: o Estado não tinha dinheiro para pagar medicamentos, havia atrasos com hospitais e dívidas acumuladas. Isso não se resolveu por acaso, mas com ações articuladas, com apoio da Assembleia Legislativa, que nos permitiram regularizar pagamentos e abrir espaço para investimentos”, afirmou.

Secretária Arita e governador Leite com o documento que oficializa mais 62 novos ambulatórios em hospitais gaúchos -Foto: Vitor Rosa/Secom
Secretária Arita e governador Leite com o documento que oficializa mais 62 novos ambulatórios em hospitais gaúchos -Foto: Vitor Rosa/Secom

Com a ampliação, o Assistir passa a contar com 508 ambulatórios que recebem incentivos financeiros do Estado, um aumento de mais de 400% em relação ao início do programa, em agosto de 2021, quando 101 recebiam incentivos.

Serviços que fazem a diferença

Leite observou que os investimentos em serviços, embora menos visíveis que obras físicas, produzem um impacto direto e imediato na vida das pessoas. “Às vezes se dá mais atenção quando o governo anuncia a construção de uma estrada ou de um hospital, mas o investimento em serviços faz tanta ou mais diferença para quem precisa. Estamos falando de quase 11 mil consultas a mais por mês e cerca de 3 mil cirurgias a mais. Isso muda a vida de muita gente”, completou.

O governador também destacou o papel das parcerias com hospitais e gestores locais: “Queremos que cada instituição aperfeiçoe sua gestão, porque o papel do poder público não é cobrir ineficiências, mas apoiar quem trabalha com compromisso e responsabilidade. Nosso recurso é finito e precisa ser muito bem aplicado. Mesmo que sobrasse dinheiro, ele teria que voltar à população com responsabilidade.”

Solenidade contou com autoridades estaduais e municipais e representantes de hospitais beneficiados -Foto: Vitor Rosa/Secom
Solenidade contou com autoridades estaduais e municipais e representantes de hospitais beneficiados -Foto: Vitor Rosa/Secom

A secretária Arita Bergmann enfatizou o aumento nos atendimentos. “Só para dar um dado, e aqui uma prestação de contas para o nosso governador: nossa meta é realizar 65 mil consultas de oftalmologia, e já alcançamos 40% desse total em consultas reguladas, graças à grande adesão dos prestadores de serviço. Nossa meta é realizar 12 mil cirurgias ortopédicas de joelho, e já contamos com oferta concreta de 30% dos serviços de traumato-ortopedia do Rio Grande do Sul — um avanço importante rumo à ampliação do acesso e à redução das filas”, enfatizou.

Hospitais beneficiados e cidades

Hospital Santa Luzia / Capão da Canoa
Hospital Beneficente Santa Lucia / Casca
Hospital de Charqueadas / Charqueadas
Hospital São Vicente de Paulo / Cruz Alta
Hospital Municipal Getúlio Vargas / Estância Velha
Hospital Beneficente São Carlos / Farroupilha
Hospital de Caridade São Roque / Faxinal do Soturno
Hospital Divina Providência / Frederico Westphalen
Hospital Beneficente São Pedro / Garibaldi
Hospital Arcanjo São Miguel / Gramado
Hospital Regional Nelson Cornetet / Guaíba
Hospital de Guaporé / Guaporé
Hospital Bom Pastor / Igrejinha
Hospital de Caridade Ijuí / Ijuí
Hospital São José / Ivoti
Hospital Bernardina Salles de Barros / Júlio de Castilhos
Hospital Beneficência Alto Jacuí / Não-Me-Toque
Hospital Nova Petrópolis / Nova Petrópolis
Hospital Nossa Senhora Aparecida / Paraí
Hospital Beneficente de Parobé / Parobé
Sociedade Portuguesa de Beneficência / Pelotas
Hospital São Francisco de Paula / Pelotas
Hospital de Portão / Portão
Instituto de Cardiologia / Porto Alegre
Hospital da Restinga e Extremo Sul / Porto Alegre
Hospital Santa Isabel / Progresso
Hospital de Caridade São Francisco / Restinga Seca
Associação Hospitalar São José / Rodeio Bonito
Hospital Santa Cruz / Santa Cruz do Sul
Hospital de Caridade Santa Rosa / Santa Rosa
Hospital de Caridade de Santiago / Santiago
Hospital de Caridade de Santo Ângelo / Santo Ângelo
Hospital Ivan Goulart / São Borja
Hospital de Caridade São Jerônimo / São Jerônimo
Hospital Centenário / São Leopoldo
Hospital Santo Antônio / São Sepé
Hospital Comunitário Sarandi / Sarandi
Hospital de Caridade Frei Clemente / Soledade
Hospital São José / Taquari
Hospital Santo Antônio / Tenente Portela
Hospital Ouro Branco/ Teutônia
Hospital Nossa Senhora dos Navegantes / Torres
Hospital Vale do Sul /Vale do Sol

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

