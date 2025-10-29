Quarta, 29 de Outubro de 2025
Assembleia Legislativa homenageia Hospital Santo Antônio

A solenidade celebra a importância da instituição para a saúde pública da região Noroeste do RS.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Andre Eberhardt/ Jornal Província
29/10/2025 às 11h51
Assembleia Legislativa homenageia Hospital Santo Antônio
(Foto: Reprodução)

A Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul realiza, nesta quarta-feira, 29 de outubro de 2025, um ato em homenagem ao Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela. A solenidade, proposta pelo deputado estadual Rodrigo Lorenzoni, acontecerá às 11 horas no Salão Júlio de Castilhos, localizado no primeiro andar do Palácio Farroupilha, sede do Parlamento gaúcho, no Centro Histórico de Porto Alegre.

O evento será conduzido pelo presidente da Assembleia Legislativa, deputado Pepe Vargas, e reunirá autoridades, profissionais da saúde e representantes da instituição homenageada. O ato tem como objetivo reconhecer o trabalho e a importância do Hospital Santo Antônio para a região Noroeste do Estado, destacando sua atuação em prol da saúde pública e da comunidade.

O cerimonial da Assembleia recomenda traje passeio para os convidados.


 

DENGUE
