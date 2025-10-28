Com apoio do governo Leite, delegação gaúcha conquista 73 medalhas nos Jogos Escolares Brasileiros

Apoiada pelo governo do Estado, que aportou recursos para uniformes e custeio das passagens aéreas, a delegação gaúcha que participou dos Jogos Escolares Brasileiros (JEBs), em Uberlândia (Minas Gerais), conquistou 73 medalhas na competição nacional, que se encerrou no domingo (26/10).

Foram conquistadas 18 medalhas de ouro, 26 de prata e 29 de bronze. Os estudantes com idades entre 12 e 14 anos, de diversas escolas do Rio Grande do Sul, também contaram com suporte logístico e técnico de servidores da Secretaria do Esporte e Lazer (SEL), em parceria com a Federação do Desporto Escolar do Estado (FDE/RS).

Representação em todas as modalidades

A delegação iniciou sua participação em 5 de outubro, com 209 atletas, 37 técnicos, 13 dirigentes e representação em todas as modalidades disputadas no evento. Na primeira semana dos JEBs, houve destaque para a natação, que conquistou 17 medalhas, sendo seis ouros, cinco pratas e seis bronzes.

Atletismo foi uma das modalidades de destaque entre os medalhistas da delegação gaúcha -Foto: Divulgação SEL

Na segunda semana, foram obtidas 43 medalhas, com destaques para vitórias em provas de atletismo convencional e adaptado, judô, badminton e ciclismo.

Também tiveram conquistas equipes de futsal, vôlei de quadra e de praia. Na terceira semana dos jogos, ocorreram as conquistas no handebol, no basquete, no karatê, na luta olímpica e na ginástica artística.

Equipe masculina do basquete conquistou medalha de prata nos Jogos Escolares Brasileiros -Foto: Divulgação SEL

Classificatória teve mais de 4 mil atletas

A competição organizada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar (CBDE), em parceria com o Ministério do Esporte, contou com a participação de estudantes de todos os Estados e do Distrito Federal.

Os estudantes das escolas gaúchas obtiveram sua classificação para as disputas a partir do Campeonato Estudantil do Rio Grande do Sul (Cergs), organizado pelo governo do Estado, por meio da SEL. As disputas estaduais reuniram mais de 4 mil jovens no mesmo rol de modalidades disputadas na etapa nacional.