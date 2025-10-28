Davi comenta operação policial no RJ e destaca aprovação de projeto

O Senado aprovou proposta para aperfeiçoar o marco legal de enfrentamento à criminalidade e reforçar os instrumentos de proteção aos agentes públicos e à população - Foto: Carlos Moura/Agência Senado

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, manifestou preocupação com os acontecimentos na cidade do Rio de Janeiro, após a operação policial deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha nesta terça-feira (28).

Em nota divulgada à imprensa, Davi destaca que o Senado aprovou o substitutivo ao Projeto de Lei 226/2024 . Ele ressalta que o texto aperfeiçoa o marco legal de enfrentamento à criminalidade, além de reforçar os instrumentos de proteção aos agentes públicos e à população. Essa matéria segue agora para a sanção da Presidência da República.

Mais cedo, no Plenário da Casa, o senador Hamilton Mourão (Republicanos-RS) manifestou “apoio e continência, como militar”, à ação realizada pela Polícia do Rio de Janeiro.

— Já passou da hora de o Estado brasileiro compreender que apenas uma conjunção de esforços de todos os níveis (federal, estadual e municipal) e de todas as entidades capazes de operar, e aí eu não excluo as nossas Forças Armadas, fará com que a gente consiga recuperar territórios que hoje estão na mão do crime organizado. E, mais ainda, na nossa Amazônia, [precisamos] bloquear o que hoje são as rotas de tráfico, que se transformaram praticamente numa terra de ninguém. Urge a reação do Estado brasileiro. Não é uma questão de governo — afirmou.

Em seguida, Davi Alcolumbre dirigiu-se a Mourão e declarou:

— Quero me associar às palavras de Vossa Excelência no que diz respeito ao esforço coletivo e conjunto de todos os atores do Estado brasileiro, para combatermos, efetiva e definitivamente, a insegurança. Ou seja, para protegermos os brasileiros das violências que as cidades e as pequenas cidades estão vivendo nos dias de hoje. Quero me associar às suas palavras e apoiar a ação das nossas forças de segurança no combate à criminalidade, no combate às facções criminosas e no combate ao crime organizado no Brasil — disse.

Nota à imprensa

Esta é a íntegra da nota divulgado por Davi Alcolumbre:

O Congresso Nacional acompanha, com atenção e preocupação, os graves acontecimentos registrados no Rio de Janeiro, em meio à operação policial deflagrada nos complexos do Alemão e da Penha nesta terça-feira (28).

Diante desse cenário, como item extrapauta em sessão plenária, o Senado Federal aprovou o Projeto de Lei nº 226, de 2024, proposta que segue agora para sanção presidencial e que aperfeiçoa o marco legal de enfrentamento à criminalidade, reforçando os instrumentos de proteção aos agentes públicos e à população civil.

A Presidência do Senado Federal manifesta apoio às ações das forças de segurança no combate à criminalidade, às facções e ao crime organizado, reafirmando a necessidade de um esforço coletivo e conjunto de todos os atores do Estado brasileiro para proteger os cidadãos da violência que assola o país. Manifesta, ainda, solidariedade às famílias das vítimas, aos profissionais de segurança envolvidos e a toda sociedade fluminense.

O Congresso Nacional seguirá atento ao desenrolar da crise e coloca-se à disposição para contribuir, de forma responsável e democrática, com soluções legislativas que fortaleçam a segurança pública, o combate ao crime organizado e a proteção da vida dos brasileiros.

Davi Alcolumbre

Presidente do Senado e do Congresso Nacional