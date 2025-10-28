Quarta, 29 de Outubro de 2025
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Zequinha alerta para a violência em Belém às vésperas da COP 30

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (28), o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) afirmou que Belém vive uma crise social marcada pelo ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
28/10/2025 às 18h54
Zequinha alerta para a violência em Belém às vésperas da COP 30
- Foto: Carlos Moura/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (28), o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) afirmou que Belém vive uma crise social marcada pelo aumento da violência e pela precarização das políticas públicas. O parlamentar argumentou que o centro da cidade está tomado por barracas improvisadas e que a Praça Dom Pedro II se tornou uma “cracolândia”.

Zequinha também citou episódios como o ataque a uma viatura policial em Ananindeua (PA) e o assassinato de um menino de seis anos, cujo corpo foi encontrado dentro da mala de um carro. O senador disse que a situação exige resposta imediata, principalmente diante da proximidade da COP 30, que será realizada na capital paraense no mês de novembro.

— Estamos às vésperas da COP 30. Como podemos receber o mundo enquanto negligenciamos os nossos? A violência tem se manifestado de forma brutal. Na madrugada de ontem [27], uma viatura da Polícia Militar foi alvo de mais de 40 disparos em Ananindeua por criminosos encapuzados. Esses episódios não são casos isolados, são sintomas de um colapso social que exige ação imediata, integrada e humanizada. É preciso restaurar a dignidade, fortalecer os serviços públicos, garantir segurança e, acima de tudo, proteger crianças e famílias na cidade de Belém — disse.

O senador criticou ainda a extinção do programa Bora Belém, que, segundo ele, atendia cerca de 80 mil pessoas em situação de extrema pobreza. Ele também citou o fechamento de equipamentos de assistência social, como restaurante popular e consultórios de rua.

— Em vez de buscar resolver o problema, a atual gestão piora as condições sociais da população. Estamos gastando bilhões de reais em tanta coisa para fazer uma festa de 15 dias, que lamentavelmente não vai trazer absolutamente nada a mais ao povo paraense — declarou.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Tenente Portela, RS
DENGUE
