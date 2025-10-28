Quarta, 29 de Outubro de 2025
Zenaide comemora aprovação de fisioterapia no pós-mastectomia

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (28), a senadora Zenaide Maia (PSD-RN) comemorou a aprovação do Projeto de Lei 3.436/2021 , que gar...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
28/10/2025 às 18h14

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (28), a senadora Zenaide Maia (PSD-RN) comemorou a aprovação do Projeto de Lei 3.436/2021 , que garante assistência fisioterapêutica a pacientes submetidas à cirurgia de mastectomia.

A parlamentar ressaltou que o texto aprovado garante o acompanhamento tanto no Sistema Único de Saúde (SUS) quanto no serviço privado de saúde.

— Isso é uma pauta edificante, que vai dar esse direito às mulheres que são atendidas no SUS ou no sistema particular, por planos de saúde — disse.

Zenaide afirmou que o projeto reconhece a importância da fisioterapia no processo de recuperação, com ações voltadas à reabilitação imediata. Ela enfatizou que a atuação de uma equipe profissional é fundamental para evitar complicações no período posterior à cirurgia.

— A gente sabe que, para o sucesso de uma cirurgia, de um tratamento, você tem que cuidar do pré-operatório. Mas o pós-operatório também é muito importante — declarou.

O projeto, que já havia sido aprovado na Câmara, foi aprovado pelo Senado nesta terça-feira. O texto segue para a sanção da Presidência da República.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
