Quarta, 29 de Outubro de 2025
12°C 16°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Com apoio do Senado, Brasília recebe festival de cinema acessível para crianças

O Festival de Cinema Acessível Kids chega a Brasília no dia 4 de novembro com o apoio do Senado Federal. A programação tem início com a oficina Age...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
28/10/2025 às 18h14

O Festival de Cinema Acessível Kids chega a Brasília no dia 4 de novembro com o apoio do Senado Federal. A programação tem início com a oficina Agente de Transformação Social, no dia 4, e segue no dia 5 com a exibição do filme Frozen com tecnologias de acessibilidade: audiodescrição, libras e legendagem descritiva.

A oficina acontece no Auditório Antônio Carlos Magalhães, do Interlegis, das 9h às 16h30. É preciso inscrever-se para participar. A exibição do filme, no dia 5, será no Cine Brasília, às 10h, com entrada franca.

Este é o quarto ano em que o Senado apoia o projeto, promovido pela ONG Mais Criança, de Porto Alegre. Criado em 2015, o festival ganhou uma versão infantil em 2017. Desde a criação, já foram promovidas 129 exibições acessíveis em escolas, cinemas e centros culturais de 41 cidades brasileiras.

De acordo com a organização do festival, a ideia é tornar cada sessão um espaço inclusivo de convivência, onde crianças com e sem deficiência possam compartilhar a mesma experiência cultural, com oportunidades de acesso, entendimento e emoção equiparadas.

Sobre a oficina

A oficina que integra o festival busca incentivar os participantes a refletir sobre as possibilidades de atuar como agente de transformação social na comunidade, organização ou território.

O curso aborda temas como diversidade e equidade; preconceito e discriminação; educação transformadora, ética e responsabilidade coletiva; e construção de espaços inclusivos que reconhecem múltiplas necessidades humanas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O adiamento se deu para que os parlamentares possam analisar o relatório do senador Eduardo Braga - Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Adiada votação da MP que busca limitar custos da energia ao consumidor

Foi adiada para quarta-feira (29), às 11 horas, a votação do relatório do senador Eduardo Braga (MDB-AM) à MP 1.304/2025 . A medida provisória, em ...

 O Senado aprovou proposta para aperfeiçoar o marco legal de enfrentamento à criminalidade e reforçar os instrumentos de proteção aos agentes públicos e à população - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 9 horas

Davi comenta operação policial no RJ e destaca aprovação de projeto

O presidente do Senado e do Congresso, Davi Alcolumbre, manifestou preocupação com os acontecimentos na cidade do Rio de Janeiro, após a operação p...

 - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 10 horas

Zequinha alerta para a violência em Belém às vésperas da COP 30

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (28), o senador Zequinha Marinho (Podemos-PA) afirmou que Belém vive uma crise social marcada pelo ...

 O senador Davi Alcolumbre (C) é presidente do Senado e do Congresso Nacional - Foto: Carlos Moura/Agência Senado
Senado Federal Há 10 horas

Congresso vota na quinta autorização permanente para reduzir IR

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou para quinta-feira (30), às 10h, uma sessão conjunta do Congresso Nacional com um único item na pa...
Senado Federal Há 10 horas

Zenaide comemora aprovação de fisioterapia no pós-mastectomia

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (28), a senadora Zenaide Maia (PSD-RN) comemorou a aprovação do Projeto de Lei 3.436/2021 , que gar...

Tenente Portela, RS
13°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 16°
13° Sensação
3.06 km/h Vento
95% Umidade
86% (0.37mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Quinta
21° 10°
Sexta
24° 11°
Sábado
29° 13°
Domingo
25° 17°
Segunda
27° 17°
Últimas notícias
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova prorrogação de benefícios tributários para equipamentos inteligentes
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova criação de fundo para custear atuação da Defensoria Pública da União
Câmara Há 4 horas

Câmara aprova projeto que inclui a cidade de Pacaraima (RR) na área de livre comércio de Boa Vista
Geral Há 4 horas

Mega-sena acumula e prêmio principal vai para R$ 7 milhões
Geral Há 4 horas

Ministros farão reunião de emergência com Castro nesta quarta-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,05%
Euro
R$ 6,24 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 643,811,31 +0,71%
Ibovespa
147,428,90 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6864 (28/10/25)
06
18
55
58
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3524 (28/10/25)
02
03
04
05
07
09
12
13
14
15
16
17
18
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2841 (27/10/25)
00
07
08
10
13
16
24
26
31
37
39
41
42
43
52
57
70
73
75
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2878 (27/10/25)
04
08
27
32
37
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias