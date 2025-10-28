Confúcio Moura alerta para impacto da violência na educação

Em pronunciamento no Plenário nesta terça-feira (28), o senador Confúcio Moura (MDB-RO) alertou para a relação entre violência e abandono da educação. Ele ressaltou que a insegurança compromete o aprendizado e enfraquece a comunidade escolar. Ecitou episódios recentes no Rio de Janeiro e no Ceará como exemplos do impacto da criminalidade no funcionamento das escolas.

— Hoje, muitos professores têm medo de ensinar, medo de corrigir, medo de chamar a atenção, medo de reagir à agressividade de alguns alunos e de seus responsáveis, medo de enfrentar a indisciplina e a perda de valores. O ambiente escolar, que antes era sagrado, transformou-se num território de tensão, onde ensinar virou um ato de coragem diária. Vejam, senhores e senhoras: a criança que tem medo não aprende; o professor que tem medo não ensina; e o país que tem medo não progride — disse.

O senador defendeu a integração entre escolas, forças de segurança e comunidade local. Também afirmou que apenas uma política de Estado séria e permanente poderá reverter o quadro atual. Para ele, é urgente reconstruir os laços de proteção que garantem que a educação seja prioridade nacional.

— A quem dirijo o meu discurso? Eu o dirijo a todos. Eu o dirijo à sociedade brasileira, porque a sociedade, de fora para dentro, pode ser um fator decisivo de rebeldia e de indignação. Chegou a hora de a sociedade protestar ativamente, para que as crianças sejam protegidas e as escolas defendidas — declarou.