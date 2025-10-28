Paim destaca resultados da viagem de Lula à Ásia

Em pronunciamento nesta terça-feira (28), o senador Paulo Paim (PT-RS) afirmou que a viagem do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao continente asiático representa um passo importante para reforçar o papel do Brasil no cenário internacional. O parlamentar destacou que, além de acordos comerciais, a agenda incluiu temas como transição energética, biocombustíveis e cooperação multilateral.

—A viagem à Ásia incluiu ainda a participação do presidente Lula na 47ª Cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático, um evento histórico, já que foi a primeira vez que um chefe do Estado brasileiro foi convidado para o encontro do bloco, que reúne dez países e mais de 680 milhões de habitantes. Ali, o presidente Lula defendeu o multilateralismo e reafirmou sua presença e sua crença de que a cooperação é o caminho mais promissor para a prosperidade de todos, e não a competição desenfreada— destacou.

Paim relatou que o ponto alto da viagem foi o encontro entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. O chefe do Executivo brasileiro defendeu a suspensão das tarifas impostas às exportações nacionais e apresentou dados sobre o superávit norte-americano nas trocas comerciais. O senador acrescentou que o diálogo foi respeitoso e construtivo, com compromisso de novas visitas entre os dois líderes. Para ele, a presença de quase cem empresários na comitiva mostra o esforço do governo em ampliar mercados e fortalecer a economia nacional.

O senador ressaltou ainda o título de doutor honoris causa concedido a Lula pela Universidade Nacional da Malásia, que, segundo o próprio presidente, representa também um reconhecimento ao povo brasileiro. O parlamentar citou a criação do Fundo Florestas Tropicais, em parceria com a Indonésia, que será lançado durante a COP 30, em Belém do Pará.

— Como disse o presidente Lula, é mais uma viagem exitosa do governo brasileiro ao exterior. Temos um potencial extraordinário, em todas as áreas, para crescer. Queremos que essa viagem inspire todos nós a continuar acreditando em um Brasil que dialoga, coopera, constrói caminhos; um Brasil que sonha grande e age com responsabilidade — afirmou.