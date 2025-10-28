Secretário da Saúde faz visita técnica ao Hospital João Berthier em São Carlos e debate ampliação da unidade

Foto: Divulgação/SES

O Hospital João Berthier, em São Carlos, recebeu nesta segunda-feira, 27, a visita técnica do secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi. A unidade, que integra o Programa de Valorização Hospitalar e realiza cirurgias eletivas, apresentou durante o encontro o plano de ampliação da estrutura.

“Nunca se trabalhou tanto pela saúde de Santa Catarina. Continuamos enfrentando desafios, com o objetivo de manter o que já funciona bem e melhorar o que ainda precisa. Isso inclui a revisão das estruturas. Este é um hospital parceiro do Estado, com excelente desempenho, e é por meio do diálogo que conseguimos avançar. Nosso compromisso é pensar a curto, médio e longo prazo, garantindo que todos prosperem. O projeto está em análise e esperamos contribuir com a expansão, ampliando os serviços para São Carlos e região”, afirmou o secretário.

O Hospital João Berthier é uma entidade filantrópica existente há seis décadas. A instituição recebe investimentos do Governo SC por meio do Programa de Valorização Hospitalar e da Tabela Catarinense de Cirurgias Eletivas, que podem chegar a R$ 1,5 milhão por mês.

A unidade realiza, em média, 800 procedimentos eletivos mensais pelo Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo cirurgias gerais, urológicas, ortopédicas e oftalmológicas. Na área de oftalmologia, se destaca por oferecer cuidados que antes estavam disponíveis apenas em Florianópolis pelo SUS, como vitrectomias, correção de estrabismo e injeções intraoculares.

“Estamos gratos por essa parceria. Atualmente, atendemos 58 municípios, oferecendo serviços à população local e regional, sendo referência em diversas especialidades. Contamos com apenas duas salas de cirurgia, que têm suprido a demanda, mas é preciso ampliar a capacidade. O Estado nos ouve, e reforçamos a necessidade de expansão para dar continuidade a este trabalho”, explicou o diretor clínico do hospital, Gilmar Brustolin.

O HJB possui 50 leitos ativos e recebe pacientes em casos de urgência e emergência, além de internações e atendimentos ambulatoriais para moradores de São Carlos, Águas de Chapecó, Cunhataí e outras localidades da região.

