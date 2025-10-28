Terça, 28 de Outubro de 2025
12°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Secretário da Saúde faz visita técnica ao Hospital João Berthier em São Carlos e debate ampliação da unidade

Foto: Divulgação/SESO Hospital João Berthier, em São Carlos, recebeu nesta segunda-feira, 27, a visita técnica do secretário de Estado da Saúde, Di...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
28/10/2025 às 15h09
Secretário da Saúde faz visita técnica ao Hospital João Berthier em São Carlos e debate ampliação da unidade
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação/SES

O Hospital João Berthier, em São Carlos, recebeu nesta segunda-feira, 27, a visita técnica do secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi. A unidade, que integra o Programa de Valorização Hospitalar e realiza cirurgias eletivas, apresentou durante o encontro o plano de ampliação da estrutura.

“Nunca se trabalhou tanto pela saúde de Santa Catarina. Continuamos enfrentando desafios, com o objetivo de manter o que já funciona bem e melhorar o que ainda precisa. Isso inclui a revisão das estruturas. Este é um hospital parceiro do Estado, com excelente desempenho, e é por meio do diálogo que conseguimos avançar. Nosso compromisso é pensar a curto, médio e longo prazo, garantindo que todos prosperem. O projeto está em análise e esperamos contribuir com a expansão, ampliando os serviços para São Carlos e região”, afirmou o secretário.

O Hospital João Berthier é uma entidade filantrópica existente há seis décadas. A instituição recebe investimentos do Governo SC por meio do Programa de Valorização Hospitalar e da Tabela Catarinense de Cirurgias Eletivas, que podem chegar a R$ 1,5 milhão por mês.

A unidade realiza, em média, 800 procedimentos eletivos mensais pelo Sistema Único de Saúde (SUS), incluindo cirurgias gerais, urológicas, ortopédicas e oftalmológicas. Na área de oftalmologia, se destaca por oferecer cuidados que antes estavam disponíveis apenas em Florianópolis pelo SUS, como vitrectomias, correção de estrabismo e injeções intraoculares.

“Estamos gratos por essa parceria. Atualmente, atendemos 58 municípios, oferecendo serviços à população local e regional, sendo referência em diversas especialidades. Contamos com apenas duas salas de cirurgia, que têm suprido a demanda, mas é preciso ampliar a capacidade. O Estado nos ouve, e reforçamos a necessidade de expansão para dar continuidade a este trabalho”, explicou o diretor clínico do hospital, Gilmar Brustolin.

O HJB possui 50 leitos ativos e recebe pacientes em casos de urgência e emergência, além de internações e atendimentos ambulatoriais para moradores de São Carlos, Águas de Chapecó, Cunhataí e outras localidades da região.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de rawpixel.com no Freepik
Saúde Há 8 minutos

Projeto prepara academias para situações de emergência

Empresa 22Brasil Socorristas capacita funcionários de academias para prestarem atendimento inicial até a chegada do suporte médico especializado. T...

 Imagem de megafilm no Freepik
Saúde Há 22 minutos

Catarata, Refrativa e Ceratocone: cirurgias oculares evoluem

Condições como catarata, erros de refração e ceratocone estão entre as principais causas de perda visual no Brasil. Médica oftalmologista explica c...

 -
Saúde Há 22 minutos

Hemocentro do RS realiza ação de doação de sangue com unidade móvel na quinta (30)

Em uma iniciativa que une solidariedade e conscientização, o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) estará com sua unidade móvel no Co...

 Dr. Guy Romaguera Canto
Saúde Há 47 minutos

Inovações oftalmológicas ampliam independência de óculos

Procedimentos a laser, lentes intraoculares avançadas e inteligência artificial tornam cirurgias mais seguras, precisas e acessíveis a diferentes p...

 Imagem de prostooleh no Freepik
Saúde Há 1 hora

La Vienne alia rejuvenescimento e emagrecimento avançado

Centro de cuidado estético e metabólico em Cotia (SP) une dermatologia estética e nutrologia avançada com abordagem integrada e personalizada. Dra....

Tenente Portela, RS
21°
Chuva
Mín. 12° Máx. 21°
21° Sensação
4.04 km/h Vento
83% Umidade
100% (3.05mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h50 Pôr do sol
Quarta
17° 12°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 11°
Sábado
28° 13°
Domingo
26° 15°
Últimas notícias
Saúde Há 8 minutos

Projeto prepara academias para situações de emergência
Saúde Há 21 minutos

Catarata, Refrativa e Ceratocone: cirurgias oculares evoluem
Câmara Há 21 minutos

Projeto prevê que serviços da ateção primária do SUS abordem tema da violência doméstica com famílias
Saúde Há 21 minutos

Secretário da Saúde faz visita técnica ao Hospital João Berthier em São Carlos e debate ampliação da unidade
Senado Federal Há 22 minutos

Congresso celebra 100 anos da GM e destaca potencial industrial do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,31%
Euro
R$ 6,25 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 654,349,46 +0,95%
Ibovespa
147,781,52 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6863 (27/10/25)
28
47
50
65
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3523 (27/10/25)
05
06
08
09
10
11
12
14
15
16
17
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2841 (27/10/25)
00
07
08
10
13
16
24
26
31
37
39
41
42
43
52
57
70
73
75
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2878 (27/10/25)
04
08
27
32
37
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias