Terça, 28 de Outubro de 2025
12°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hemocentro do RS realiza ação de doação de sangue com unidade móvel na quinta (30)

Em uma iniciativa que une solidariedade e conscientização, o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) estará com sua unidade móvel no Co...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
28/10/2025 às 15h09
Hemocentro do RS realiza ação de doação de sangue com unidade móvel na quinta (30)
-

Em uma iniciativa que une solidariedade e conscientização, o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) estará com sua unidade móvel no Colégio Farroupilha na quinta-feira (30/10), em Porto Alegre, para um mutirão de doação de sangue. A ação ocorre das 8h às 12h em frente à escola, na Rua Carlos Huber, no Bairro Três Figueiras.

A parceria com Secretaria da Saúde (SES) para a mobilização surgiu a partir de uma proposta dos estudantes do 9º ano do colégio, como parte de uma gincana escolar. O objetivo é incentivar a doação entre jovens com 16 anos ou mais – desde que acompanhados por um responsável – e engajar a comunidade escolar e demais voluntários.

Estão previstas até 80 coletas de sangue, com inscrições realizadas previamente pelo site Voluntaria+ .

Para a responsável pelo setor de captação de doadores do Hemorgs, Ana Dagord, o benefício da ação vai além da coleta imediata. “A iniciativa é muito importante para a conscientização sobre a importância da doação de sangue. Os alunos serão os doadores do futuro”, destaca.

Além de ações especiais como essa, o Hemorgs realiza coletas regulares de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na sua sede, localizada na Avenida Bento Gonçalves, 3.722, no Bairro Partenon. O agendamento pode ser feito por esta página .

Grupos interessados em doar podem entrar em contato pelo telefone (51) 3336-6755 ou pelo WhatsApp (51) 98405-4260. No site da SES , há informações sobre outros locais de coleta no Estado e orientações sobre o processo de doação.

Requisitos para doar sangue

  • Estar em boas condições de saúde
  • Apresentar documento oficial com foto
  • Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar acompanhados de responsável)
  • Pesar no mínimo 50 kg
  • Não estar em jejum e ter evitado alimentos gordurosos
  • Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas
  • Não ter ingerido álcool nas 12 horas anteriores
  • Não fumar duas horas antes da doação
  • Reforçar a hidratação
  • Ter feito a primeira doação até os 60 anos
  • Doar após o turno diurno, no caso de trabalhadores noturnos.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de rawpixel.com no Freepik
Saúde Há 8 minutos

Projeto prepara academias para situações de emergência

Empresa 22Brasil Socorristas capacita funcionários de academias para prestarem atendimento inicial até a chegada do suporte médico especializado. T...

 Imagem de megafilm no Freepik
Saúde Há 22 minutos

Catarata, Refrativa e Ceratocone: cirurgias oculares evoluem

Condições como catarata, erros de refração e ceratocone estão entre as principais causas de perda visual no Brasil. Médica oftalmologista explica c...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 22 minutos

Secretário da Saúde faz visita técnica ao Hospital João Berthier em São Carlos e debate ampliação da unidade

Foto: Divulgação/SESO Hospital João Berthier, em São Carlos, recebeu nesta segunda-feira, 27, a visita técnica do secretário de Estado da Saúde, Di...

 Dr. Guy Romaguera Canto
Saúde Há 47 minutos

Inovações oftalmológicas ampliam independência de óculos

Procedimentos a laser, lentes intraoculares avançadas e inteligência artificial tornam cirurgias mais seguras, precisas e acessíveis a diferentes p...

 Imagem de prostooleh no Freepik
Saúde Há 1 hora

La Vienne alia rejuvenescimento e emagrecimento avançado

Centro de cuidado estético e metabólico em Cotia (SP) une dermatologia estética e nutrologia avançada com abordagem integrada e personalizada. Dra....

Tenente Portela, RS
21°
Chuva
Mín. 12° Máx. 21°
21° Sensação
4.04 km/h Vento
83% Umidade
100% (3.05mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h50 Pôr do sol
Quarta
17° 12°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 11°
Sábado
28° 13°
Domingo
26° 15°
Últimas notícias
Saúde Há 8 minutos

Projeto prepara academias para situações de emergência
Saúde Há 21 minutos

Catarata, Refrativa e Ceratocone: cirurgias oculares evoluem
Câmara Há 21 minutos

Projeto prevê que serviços da ateção primária do SUS abordem tema da violência doméstica com famílias
Saúde Há 21 minutos

Secretário da Saúde faz visita técnica ao Hospital João Berthier em São Carlos e debate ampliação da unidade
Senado Federal Há 22 minutos

Congresso celebra 100 anos da GM e destaca potencial industrial do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,31%
Euro
R$ 6,25 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 654,349,46 +0,95%
Ibovespa
147,781,52 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6863 (27/10/25)
28
47
50
65
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3523 (27/10/25)
05
06
08
09
10
11
12
14
15
16
17
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2841 (27/10/25)
00
07
08
10
13
16
24
26
31
37
39
41
42
43
52
57
70
73
75
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2878 (27/10/25)
04
08
27
32
37
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias