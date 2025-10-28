Hemocentro do RS realiza ação de doação de sangue com unidade móvel na quinta (30)

Em uma iniciativa que une solidariedade e conscientização, o Hemocentro do Estado do Rio Grande do Sul (Hemorgs) estará com sua unidade móvel no Colégio Farroupilha na quinta-feira (30/10), em Porto Alegre, para um mutirão de doação de sangue. A ação ocorre das 8h às 12h em frente à escola, na Rua Carlos Huber, no Bairro Três Figueiras.

A parceria com Secretaria da Saúde (SES) para a mobilização surgiu a partir de uma proposta dos estudantes do 9º ano do colégio, como parte de uma gincana escolar. O objetivo é incentivar a doação entre jovens com 16 anos ou mais – desde que acompanhados por um responsável – e engajar a comunidade escolar e demais voluntários.

Estão previstas até 80 coletas de sangue, com inscrições realizadas previamente pelo site Voluntaria+ .

Para a responsável pelo setor de captação de doadores do Hemorgs, Ana Dagord, o benefício da ação vai além da coleta imediata. “A iniciativa é muito importante para a conscientização sobre a importância da doação de sangue. Os alunos serão os doadores do futuro”, destaca.

Além de ações especiais como essa, o Hemorgs realiza coletas regulares de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, na sua sede, localizada na Avenida Bento Gonçalves, 3.722, no Bairro Partenon. O agendamento pode ser feito por esta página .

Grupos interessados em doar podem entrar em contato pelo telefone (51) 3336-6755 ou pelo WhatsApp (51) 98405-4260. No site da SES , há informações sobre outros locais de coleta no Estado e orientações sobre o processo de doação.

Requisitos para doar sangue

Estar em boas condições de saúde

Apresentar documento oficial com foto

Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 devem estar acompanhados de responsável)

Pesar no mínimo 50 kg

Não estar em jejum e ter evitado alimentos gordurosos

Ter dormido pelo menos seis horas nas últimas 24 horas

Não ter ingerido álcool nas 12 horas anteriores

Não fumar duas horas antes da doação

Reforçar a hidratação

Ter feito a primeira doação até os 60 anos

Doar após o turno diurno, no caso de trabalhadores noturnos.