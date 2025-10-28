Terça, 28 de Outubro de 2025
12°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Girão defende redução de mandato de senador para cinco anos

Em pronunciamento no Plenário na segunda-feira (27), o senador Eduardo Girão (Novo–CE) defendeu a redução do tempo de mandato dos senadores, dos at...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
28/10/2025 às 14h44
Girão defende redução de mandato de senador para cinco anos
- Foto: Waldemir Barreto/Agência Senado

Em pronunciamento no Plenário na segunda-feira (27), o senador Eduardo Girão (Novo–CE) defendeu a redução do tempo de mandato dos senadores, dos atuais oito anos para cinco anos. Ele observou que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 12/2022 , com esse teor, já foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), com uma emenda de sua autoria, mas ressaltou que o texto ainda não entrou na pauta de votação do Plenário.

A PEC acaba com a reeleição para presidente da República, governador e prefeito. E a emenda de Girão, aprovada pela CCJ, estabelece um mandato de cinco anos para esses cargos, assim como para os parlamentares. A proposta também define eleições unificadas para todos os cargos a partir de 2034.

— Eu sou contra a reeleição e respeito quem vá concorrer, isso faz parte. Eu acho que oito anos no Senado é muito tempo e sempre deixei claro isso, antes de eu entrar na política. Inclusive tem uma emenda minha, na PEC do fim da reeleição, para diminuir para cinco anos o mandato de senador, assim como iria ser o de deputado, de governador, de presidente, de prefeito, todo mundo igual, com cinco anos, mas infelizmente não foi colocada em pauta.

Girão avaliou ainda que o atual modelo eleitoral e o sistema de emendas parlamentares dificultam a oxigenação da política e a alternância de representantes no Congresso Nacional.

— Estamos tendo uma inversão completa, no meu modo de ver, de prioridades. Estamos administrando dinheiro do povo, que não era para ser, e acaba se perpetuando, porque cada senador e deputado tem aí, principalmente o Senado, R$ 80 milhões, para cada senador, no mínimo, para aplicar no seu estado. E aí, para entrar alguém do povo, para entrar alguém de fora da política, é muito injusto, é muito difícil que venha para contribuir com a democracia do Brasil no Congresso Nacional — avaliou o parlamentar.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Pontes, o presidente da GM para a América do Sul, Santiago Chamorro e o presidente da Câmara, Hugo Motta - Foto: Edilson Rodrigues/Agência Senado
Senado Federal Há 24 minutos

Congresso celebra 100 anos da GM e destaca potencial industrial do país

O Congresso Nacional celebrou os 100 anos da empresa automobilística General Motors (GM) no Brasil nesta terça-feira (28). A empresa detém marcas c...

 Convite ao presidente do Coaf foi proposto pelo senador Renan Calheiros, presidente da CAE - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 48 minutos

CAE quer ouvir Coaf sobre acordo de leniência do BC com Campos Neto

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) quer ouvir o presidente do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf), Ricardo Saadi, sobre o ac...

 Henrique Galvão voava a serviço da Conafer; para o relator da CPMI do INSS, vendas de aeronaves são suspeitas - Foto: Geraldo Magela/Agência Senado
Senado Federal Há 48 minutos

CPMI: piloto informa que aeronaves eram de cunhado do presidente da Conafer

O piloto Henrique Traugott Binder Galvão informou nesta terça-feira (28) à CPMI do INSS que duas aeronaves utilizadas pela Confederação Nacional do...

 Leila Barros, relatora do projeto, e o presidente da CAE, Renan Calheiros, na reunião desta terça - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 1 hora

CAE aprova uso do Fundeb para pagar profissional que atende aluno autista

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (28) projeto que permite o uso do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educaç...

 Relatada por Jaques Wagner, política deve conciliar desenvolvimento econômico e proteção da biodiversidade - Foto: Andressa Anholete/Agência Senado
Senado Federal Há 2 horas

Avança criação da Política Nacional da Bioeconomia

A Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) aprovou nesta terça-feira (28) projeto de lei que cria a Política Nacional da Bioeconomia (PNBio). O PL 1....

Tenente Portela, RS
21°
Chuva
Mín. 12° Máx. 21°
21° Sensação
4.04 km/h Vento
83% Umidade
100% (3.05mm) Chance chuva
05h46 Nascer do sol
18h50 Pôr do sol
Quarta
17° 12°
Quinta
22° 10°
Sexta
24° 11°
Sábado
28° 13°
Domingo
26° 15°
Últimas notícias
Saúde Há 8 minutos

Projeto prepara academias para situações de emergência
Saúde Há 21 minutos

Catarata, Refrativa e Ceratocone: cirurgias oculares evoluem
Câmara Há 21 minutos

Projeto prevê que serviços da ateção primária do SUS abordem tema da violência doméstica com famílias
Saúde Há 21 minutos

Secretário da Saúde faz visita técnica ao Hospital João Berthier em São Carlos e debate ampliação da unidade
Senado Federal Há 22 minutos

Congresso celebra 100 anos da GM e destaca potencial industrial do país

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,31%
Euro
R$ 6,25 -0,19%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 654,349,46 +0,95%
Ibovespa
147,781,52 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6863 (27/10/25)
28
47
50
65
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3523 (27/10/25)
05
06
08
09
10
11
12
14
15
16
17
19
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2841 (27/10/25)
00
07
08
10
13
16
24
26
31
37
39
41
42
43
52
57
70
73
75
82
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2878 (27/10/25)
04
08
27
32
37
40
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias