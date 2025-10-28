Terça, 28 de Outubro de 2025
Milena Titoneli é prata no Mundial de taekwondo, o 3º pódio do Brasil

Com dois ouros anteriores, país tem melhor campanha da história

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
28/10/2025 às 13h33

O Brasil subiu ao pódio pela terceira vez no Mundial de Taekwondo, em Wuxi (China). Nesta terça-feira, a paulista Milena Titoneli faturou a medalha de prata na categoria dos 67 quilos. Na final, Titoneli foi superada pela húngara Luana Márton por 2 rounds a 1. A medalha é a terceira da brasileira em cinco participações em Mundiais: ela foi bronze em 2019 (Manchester/Inglaterra) e em 2022 (Guadalajara/México). O Mundial vai até quinta-feira (30), com transmissão ao vivo no site da Federação Internacional (World Taekwondo).

Nascida em São Caetano do Sul(SP), a lutadora de 27 anos soma dois títulos na temporada: foi campeão no Aberto do Rio de Janeiro, em maio, e no Aberto da Polônia, em setembro – na ocasião, Titoneli derrotou Martón na final.

“A gente não conta por quantidade, é pelo valor da medalha. Ontem já tínhamos nossa melhor campanha [com os dois ouros de Henrique e Maria Clara]. E antes de Wuxi, nossa melhor participação foi em Madri (2005), com um ouro e uma prata [de Natália Falavigna e Márcio Wenceslau, respectivamente]. A que teve mais medalhas foi em Manchester, com cinco pódios, mas nenhum ouro. Essa, de longe, é nossa melhor campanha da história", comemorou Henrique Precioso, diretor técnico da Confederação Brasileira de Taekwondo (CBTKD).

A delegação brasileira já havia conquistado dois ouros na competição. Na segunda (27), o lutador Henrique Matos (categoria 80 kg) tornou-se o primeiro lutador homem do país a subir no topo do pódio mundial. Já Maria Clara Pacheco foi campeã nos 57 kg, quebrando um jejum de 20 anos desde o primeiro ouro da história da Amarelinha, com paranaense Natália Falavigna, em 2005.

Programação - luta de atleta brasileiros

De 28/10 para 29/10:
Masculino - até 58kg - Paulo Ricardo Souza de Melo (RJ)
Feminino - até 62kg: - Celydiene Kristina Carneiro (SP)
22h às 3h - preliminares
4h às 6h - oitavas e quartas
6h30 às 8h30 - semis e finais

De 29/10 para 30/10:
Masculino - até 74kg - Edival Marques Quirino Pontes (PB)
Feminino - até 53 kg - Nívea Maria Barros da Silva (RN)
22h às 2h - preliminares
4h às 5h30 - oitavas e quartas
6h30 às 8h30 - semis e finais

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
