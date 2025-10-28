Terça, 28 de Outubro de 2025
Novas diretrizes da AHA trazem mudanças em manobras de primeiros socorros

Atualização inclui protocolos para engasgo em adultos, crianças e bebês

Por: Marcelino Antunes Fonte: GZH
28/10/2025 às 10h33 Atualizada em 28/10/2025 às 11h04
(Foto: American Heart Association (AHA)/Circulation Magazine / Reprodução)

Com novas orientações para diversas manobras relacionados a primeiros socorros, a American Heart Association (AHA) atualizou em outubro as diretrizes de reanimação cardiopulmonar e emergências cardiovasculares. As novidades foram publicadas na revista científica Circulation.

O documento abrange novas orientações para diversas situações, como para manobras em casos de engasgos e obstrução das vias aéreas. As diretrizes substituem os protocolos de 2022 e regulamentam o que é ensinado em cursos de primeiros socorros.

Uma das novas recomendações é referente ao desengasgo de crianças e adultos conscientes. O novo protocolo orienta alternar cinco pancadas nas costas e cinco compressões na região abdominal – conhecida como manobra de Heimlich, único procedimento adotado anteriormente.

Também há mudança nas orientações para engasgos de bebês com menos de um ano, em que a manobra de Hemlich é proibida para evitar lesões internas. As novas diretrizes também indica alternar manobras:

* Cinco pancadas nas costas

* Cinco compreensões no peito, com parte inferior da palma da mão

* Repita os movimentos até o desengasgo ou até o bebê ficar inconsciente

“A atualização consolida décadas de estudos e testes clínicos. É um retorno às evidências que mostram que as pancadas nas costas ajudam a deslocar o objeto antes mesmo das compressões abdominais”, explica Ashish Panchal, médico e coordenador do comitê de emergência cardiovascular da AHA.

Veja o passo a passo das manobras

 - Desengasgo para adultos e crianças com mais de um ano

1.     Verifique se as vias aéreas estão bloqueadas: sem tosse ou respiração

2.     Fique atrás da vítima, com o corpo levemente inclinado para a frente

3.     Utilize a base da palma da mão para dar cinco pancadas nas costas da vítima

4.     Caso não funcione, realize cinco compressões abdominais (manobra de Heimlich)

5.     Feche um punho entre o umbigo e o do osso do peito

6.     Segure o punho com a outra mão e realize movimento com força para dentro e para cima

7.     Alterne as pancadas e compressões até que o objeto seja expelido ou a pessoa perca a consciência

8.     Em caso de desmaio, deite a vítima e inicie as compressões torácicas no ritmo da RCP tradicional (100 a 120 por minuto)

- Desengasgo crianças com menos de um ano

1.     Coloque o bebê de bruços sobre o antebraço, com a cabeça mais baixa que o corpo

2.     Dê cinco pancadas firmes nas costas, entre as escápulas

3.     Vire o bebê de barriga para cima e faça cinco compressões torácicas no centro do peito, com a base da palma da mão

4.     Alterne os dois movimentos até o objeto sair ou o bebê ficar inconsciente

5.     Não coloque os dedos na boca do bebê se o corpo estranho não estiver visível

6.     Se o bebê desmaiar, inicie a reanimação (RCP): 30 compressões no peito com os dois polegares + duas ventilações

(Foto: American Heart Association (AHA)/Circulation Magazine / Reprodução)

Motivo das alterações

Conforme a AHA, as atualizações têm como objetivo simplificar os treinamentos de primeiros socorros.

A entidade argumenta que 40% das paradas cardíacas em crianças fora do hospital nos Estados Unidos são resultado de asfixia ou emergência respiratória.

 

 

 

