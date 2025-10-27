Segunda, 27 de Outubro de 2025
Henrique Marques conquista 2º ouro brasileiro no Mundial de Taekwondo

Fluminense se torna primeiro homem do país no lugar mais alto do pódio

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
27/10/2025 às 19h53

O Campeonato Mundial de Taekwondo deste ano, realizado em Wuxi (China), já é histórico para o Brasil. Nesta segunda-feira (27), o fluminense Henrique Marques se tornou o primeiro homem do país - e o terceiro atleta, sendo o segundo nesta edição - a conquistar uma medalha de ouro no evento.

Quinto colocado do ranking mundial da categoria até 80 quilos (kg), Henrique garantiu o título inédito superando um atleta da casa na final, o chinês Qizhang Xiang. Antes, o lutador de 21 anos derrotou Kelvin Calderón Martinez, de Cuba, Faysal Sawadogo, de Burkina Faso, CJ Nickolas, dos Estados Unidos, e Artem Mytarev, russo que compete como atleta neutro devido à suspensão do país pela invasão à Ucrânia.

A conquista em Wuxi coroa a volta por cima de Henrique após dois anos difíceis. Em 2024, o lutador enfrentou o falecimento do pai, Ari Fernandes. Em 2023, ele quase deixou o esporte ao descobrir uma arritmia cardíaca, que o levou à mesa de cirurgia. O lutador conheceu o taekwondo em um projeto social em Porto de Caixas, bairro pobre de Itaboraí (RJ), cidade em que nasceu. Na Olimpíada de Paris, na França, o atleta parou nas quartas de final.

Também nesta segunda, o Brasil foi representado no Mundial pela catarinense Júlia Nazário (categoria até 46 kg) e pela mineira Raiany Fidelis (acima de 73 kg). Ambas ganharam os combates de estreia, mas caíram na segunda rodada. Júlia superou a uzbeque Madina Shoniyozova, mas não resistiu à Dzejla Makas, da Bósnia e Herzegovina. Já Raiany, que iniciou a caminhada batendo a catari Noor Nazar Mohammed, perdeu a luta seguinte, para a espanhola Tania Etcheverria.

Na última sexta-feira (24), a paulista Maria Clara Pacheco já tinha feito história ao vencer a disputa entre atletas até 57 kg, repetindo o feito da paranaense Natália Falavigna, primeira atleta brasileira campeã mundial, em 2005. Nesta terça-feira (28), o Brasil tem mais dois lutadores brigando por medalhas na China: o catarinense João Victor Souza Diniz (até 68 kg) e a paulista Milena Titoneli (até 67 kg). Esta última possui um bronze da edição de 2019, em Manchester (Inglaterra).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
