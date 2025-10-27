SUS Gaúcho realiza primeiro mutirão de cirurgias de joelho em Rodeio Bonito

O SUS Gaúcho já está mudando a vida de quem espera por atendimento. Nesta segunda-feira (27), a Associação Hospitalar São José, de Rodeio Bonito, realizou o primeiro mutirão de cirurgias de artroplastia de joelho pelo programa. Cinco pacientes passaram pelo procedimento, conduzido pelo ortopedista e traumatologista Dr. José Dalmiro e Silva Luiz, referência na área.



O programa, lançado pelo Governo do Estado, tem como objetivo acelerar consultas e cirurgias, reduzindo a fila nas especialidades com maior demanda, como ortopedia de joelho e oftalmologia. Só até dezembro, mais de 8,4 mil consultas e cirurgias de joelho serão realizadas, com investimento de R$ 175 milhões da Secretaria Estadual da Saúde.



“Nosso compromisso é com a eficiência e com o cuidado. Cada cirurgia representa uma vitória para o paciente e para nossa casa de saúde”, destacam o presidente Moisés Tomazoni e o diretor Ivan Deliberalli, da AHSJ.



O SUS Gaúcho representa um novo modelo de gestão e investimento em saúde: serão R$ 1,025 bilhão aplicados entre 2025 e 2026, além de R$ 267,7 milhões ainda neste ano para fortalecer o SUS no Rio Grande do Sul.





Hospital São José segue ampliando serviços e se consolidando como referência regional



Além das cirurgias de joelho, o hospital tem avançado em outras áreas importantes:



• Realizou as primeiras cirurgias de litotripsia a laser pelo SUS, tecnologia moderna e menos invasiva no tratamento de cálculos renais.

• Está implantando um novo setor de diagnóstico por imagem, com investimento de R$ 1,2 milhão, que vai oferecer tomografia, ultrassonografia, endoscopia e futuramente um ambulatório especializado em urologia.

• Atende 11 municípios da região e possui 51 leitos, sendo 39 destinados ao SUS. Desde 2021, os repasses estaduais aumentaram 404%, fortalecendo a estrutura e o atendimento.



Esse é um passo importante para a saúde pública regional, garantindo mais qualidade, acesso e dignidade para quem precisa.