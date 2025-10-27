Segunda, 27 de Outubro de 2025
17°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

SUS Gaúcho realiza primeiro mutirão de cirurgias de joelho em Rodeio Bonito

Iniciativa estadual visa reduzir filas e ampliar atendimentos com investimento de mais de R1 bilhão até 2026

Por: Marcelino Antunes Fonte: Susi Cristo/UniversalFm
27/10/2025 às 17h06
SUS Gaúcho realiza primeiro mutirão de cirurgias de joelho em Rodeio Bonito
(Foto: Divulgação / AHSJ)

O SUS Gaúcho já está mudando a vida de quem espera por atendimento. Nesta segunda-feira (27), a Associação Hospitalar São José, de Rodeio Bonito, realizou o primeiro mutirão de cirurgias de artroplastia de joelho pelo programa. Cinco pacientes passaram pelo procedimento, conduzido pelo ortopedista e traumatologista Dr. José Dalmiro e Silva Luiz, referência na área.

O programa, lançado pelo Governo do Estado, tem como objetivo acelerar consultas e cirurgias, reduzindo a fila nas especialidades com maior demanda, como ortopedia de joelho e oftalmologia. Só até dezembro, mais de 8,4 mil consultas e cirurgias de joelho serão realizadas, com investimento de R$ 175 milhões da Secretaria Estadual da Saúde.

“Nosso compromisso é com a eficiência e com o cuidado. Cada cirurgia representa uma vitória para o paciente e para nossa casa de saúde”, destacam o presidente Moisés Tomazoni e o diretor Ivan Deliberalli, da AHSJ.

O SUS Gaúcho representa um novo modelo de gestão e investimento em saúde: serão R$ 1,025 bilhão aplicados entre 2025 e 2026, além de R$ 267,7 milhões ainda neste ano para fortalecer o SUS no Rio Grande do Sul.


Hospital São José segue ampliando serviços e se consolidando como referência regional

Além das cirurgias de joelho, o hospital tem avançado em outras áreas importantes:

• Realizou as primeiras cirurgias de litotripsia a laser pelo SUS, tecnologia moderna e menos invasiva no tratamento de cálculos renais.
• Está implantando um novo setor de diagnóstico por imagem, com investimento de R$ 1,2 milhão, que vai oferecer tomografia, ultrassonografia, endoscopia e futuramente um ambulatório especializado em urologia.
• Atende 11 municípios da região e possui 51 leitos, sendo 39 destinados ao SUS. Desde 2021, os repasses estaduais aumentaram 404%, fortalecendo a estrutura e o atendimento.

Esse é um passo importante para a saúde pública regional, garantindo mais qualidade, acesso e dignidade para quem precisa.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 6 horas

Associação muda técnicas de desengasgo em bebês, crianças e adultos

Manobra de Heimlich deve ser precedida de pancadas nas costas

Foto: Reprodução/Secom SC
Saúde Há 7 horas

Hospitais públicos do Estado ganham novos móveis com mão de obra de apenados

Foto: Victória Lopes/Ascom SESUma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Secretaria de Justiça e Reintegração Social (Sejuri) est...

 Banco de dados Gabriel Ferraz
Saúde Há 10 horas

Tratamento das joanetes avança com cirurgia pouco invasiva

Especialista explica como as técnicas modernas ajudam a reduzir a dor e a acelerar a recuperação

Imagem de EyeEm no Freepik
Saúde Há 10 horas

Soluções menos invasivas promovem emagrecimento saudável

Mais da metade da população tem excesso de peso; Dra. Flávia Félix explica como a nutrologia pode promover o emagrecimento saudável com protocolos ...

 Após dois anos de espera, Janaína recebeu atendimento oftalmológico nesta quarta-feira (22/10) -Foto: Monica Fernandes/Divulgação Hospital Santo Antônio
Saúde Há 14 horas

SUS Gaúcho começa a funcionar na prática e já amplia acesso a consultas, exames e cirurgias

O programa SUS Gaúcho, lançado pelo governo do Estado no fim de setembro, já começou a produzir resultados concretos, ampliando o acesso da populaç...

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 17° Máx. 23°
18° Sensação
3.23 km/h Vento
89% Umidade
100% (5.51mm) Chance chuva
05h47 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Terça
17° 13°
Quarta
15° 11°
Quinta
21° 11°
Sexta
24° 10°
Sábado
28° 13°
Últimas notícias
Justiça Há 2 horas

Recurso de Bolsonaro cita cerceamento de defesa e pede revisão da pena
Política Há 2 horas

Ex-diretor do INSS nega vínculo político em depoimento à CPI
Justiça Há 2 horas

Braga Netto apresenta recurso ao STF e aponta falta de imparcialidade
Direitos Humanos Há 3 horas

Morre aos 79 anos o advogado Sergio Bermudes, que atuou no caso Herzog
Câmara Há 4 horas

Deputados analisam MP que prevê isenção da taxa de verificação de taxímetros; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 +0,02%
Euro
R$ 6,25 -0,08%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 650,238,70 -0,01%
Ibovespa
146,969,10 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias