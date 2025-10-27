Hospitais públicos do Estado ganham novos móveis com mão de obra de apenados

Foto: Victória Lopes/Ascom SES

Uma parceria entre a Secretaria de Estado da Saúde (SES) e a Secretaria de Justiça e Reintegração Social (Sejuri) está renovando o mobiliário de hospitais catarinenses. Na marcenaria da Colônia Agroindustrial de Palhoça, apenados transformam madeiras danificadas ou sem uso em peças novas que equipam unidades de saúde da rede estadual. Até o momento, já foram entregues 230 móveis.

O projeto utiliza materiais fornecidos pela Gerência de Patrimônio (Gepat) da SES e por meio de doações. Os internos da Colônia, que abriga detentos do regime semiaberto da Grande Florianópolis, recebem capacitação e atuam na recuperação dos itens que seriam descartados. Do trabalho manual nascem armários, trocadores de fraldas, estantes, balcões, painéis, nichos e até urnas funerárias.

Instituições como o Hospital Regional de São José, o Hospital Infantil Joana de Gusmão, a Maternidade Carmela Dutra e o Instituto de Cardiologia já foram beneficiados. Por enquanto, a iniciativa atende unidades da região, mas a intenção é expandir a outras localidades futuramente.

“Essa cooperação visa oportunizar aos apenados uma atividade laboral que contribua para sua capacitação e reintegração à sociedade. A iniciativa traz benefícios não apenas para os detentos, mas também para a população, já que os móveis são enviados aos hospitais públicos do Estado, ajudando a recuperar estruturas que há tempos careciam de atenção. A proposta é ampliar essa parceria com a Sejuri, gerando resultados positivos para todos, principalmente à sociedade”, destacou o secretário de Estado da Saúde, Diogo Demarchi.

O projeto, desenvolvido desde 2024, já resultou na produção de cerca de 230 móveis entregues a entidades públicas. Todo o serviço é realizado sem custos para o Governo de Santa Catarina. Além de modernizar as unidades de saúde, a ação contribui para a ressocialização dos participantes.

“Essa parceria ganhou proporção de uma política pública de Estado. Ganha a sociedade, ganha o sistema prisional, com o preso agora trabalhando de forma remunerada e profissional. E, principalmente, ganha a Secretaria de Saúde, que pode proporcionar aos hospitais o retorno desses móveis em condições ideais, um hospital bem estruturado, com conforto e qualidade para os nossos pacientes”, salientou a secretária de Estado de Justiça e Reintegração Social, Danielle Amorim Silva.

A parceria entre a SES e a Sejuri vai além da marcenaria. Detentos também colaboram na reforma dos hospitais, executando trabalhos de pintura, carpintaria, limpeza de áreas externas e outras tarefas. Unidades como o Hospital Regional Hans Dieter Schmidt e a Maternidade Darcy Vargas, em Joinville, o Hospital e Maternidade Tereza Ramos, em Lages, e o Hospital Governador Celso Ramos, em Florianópolis, estão entre as beneficiadas.

População e empresas podem colaborar

Empresas e pessoas interessadas em contribuir com doações de materiais ou equipamentos de marcenaria podem entrar em contato com a administração da Colônia Agroindustrial de Palhoça, pelo telefone (48) 3664-5580.

