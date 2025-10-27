Sessão especial celebra 75 anos das Equipes de Nossa Senhora no Brasil

O Senado promove sessão especial na quinta-feira (30), às 15h, para celebrar os 75 anos das Equipes de Nossa Senhora, movimento católico voltado aos casais. O requerimento para a homenagem ( RQS 581/2025 ) foi apresentado pelo senador Astronauta Marcos Pontes (PL-SP).

De acordo com o senador, a associação é um movimento de espiritualidade conjugal católica constituído de "casais que buscam no sacramento do matrimônio um ideal de vivência cristã". A primeira reunião do grupo ocorreu em 1939, em Paris, na França. Em 1950, a organização chegou ao Brasil.

Reconhecidas pelo Vaticano como associação internacional privada de fiéis leigos, as Equipes de Nossa Senhora hoje atuam em 96 países, com cerca de 180 mil membros.