Domingo, 26 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

No Dia da Saúde Bucal, governo alerta para cuidados

No Dia Nacional da Saúde Bucal, celebrado neste sábado (25/10), a Secretaria da Saúde (SES) alerta para os cuidados dos dentes e da boca. Além de e...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
25/10/2025 às 16h41
No Dia da Saúde Bucal, governo alerta para cuidados
-

No Dia Nacional da Saúde Bucal, celebrado neste sábado (25/10), a Secretaria da Saúde (SES) alerta para os cuidados dos dentes e da boca. Além de exercer papel fundamental na fala, na mastigação e na respiração, a boca é a maior cavidade do corpo a ter contato direto com o meio ambiente, sendo a porta de entrada para bactérias e outros microrganismos prejudiciais à saúde.

“O cuidado com dentes, gengiva e mucosa bucal tem papel crucial na capacidade de realização de atividades diversas, como mastigar, deglutir e articular palavras, além de melhorar a autoestima e a confiança das pessoas. As idas ao dentista precisam ser frequentes e de acordo com as condições bucais do paciente – mas, como padrão, recomenda-se uma visita a cada seis meses para manter a região em boas condições”, explica a cirurgiã-dentista Tatiana Daminani Lafin, da Coordenação de Saúde Bucal da SES.

A ocorrência da cárie, considerada a doença infecciosa mais comum nos seres humanos, precisa ser controlada pela correta higienização dos dentes e da gengiva. Após cada alimentação, é preciso escovar os dentes e, sempre que possível, usar o fio dental. “Depois dos intestinos, a boca é a cavidade com o maior número de bactérias do corpo humano”, destaca Tatiana.

Política de Saúde Bucal

No Estado, a Política de Saúde Bucal do Rio Grande do Sul, vinculada ao Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde (DAPPS/SES-RS), participa da organização da Rede de Atenção à Saúde Bucal (Rasb), com ênfase na Atenção Primária à Saúde (APS) como principal porta de entrada.

“Nosso trabalho qualifica as equipes de saúde bucal das unidades de saúde, onde o paciente deve buscar o primeiro atendimento. Outro objetivo é estimular a criação de Centros de Especialidades Odontológicas, que hoje são 40 no Estado, e dos Serviços de Especialidades em Saúde Bucal, onde pode ocorrer atendimento de qualquer especialidade em saúde bucal, à escolha do gestor municipal”, conta Tatiana.

A Rede de Atenção à Saúde Bucal é organizada com base populacional, integrando ações de promoção, prevenção, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção na área, a partir dos princípios do Sistema Único de Saúde (SUS). As ações são pautadas pela humanização e pela equidade, alcançando diversos ciclos de vida e grupos em situação de vulnerabilidade.

No RS, funcionam 266 Laboratórios Regionais de Prótese Dentária (LRPD) e 37 Unidades Odontológicas Móveis (UOM). Além disso, o projeto de Atenção Domiciliar e Consultórios na Rua assegura cuidado a populações com dificuldade de acesso. Outros programas do Estado são o Saúde na Escola e a Atenção Hospitalar em Saúde Bucal – incluindo oncologia, pessoas com deficiência e situações de urgência.

Para detectar precocemente o câncer de boca, o quinto mais prevalente no Estado, o serviço de Telediagnóstico EstomatoNet auxilia na identificação de lesões bucais. Se diagnosticado no início, esse tipo de câncer tem grandes chances de cura, sem deixar sequelas.

Qualificação e fortalecimento

Outra estratégia da SES é investir na qualificação técnica e no fortalecimento da atenção integral à saúde bucal no SUS. Isso ocorre por meio da formação profissional de cirurgiões-dentistas na Residência Multiprofissional em Saúde na Escola de Saúde Pública do RS.

Além disso, a Coordenação Estadual de Saúde Bucal atua nos eixos da atenção à saúde de populações específicas, como crianças, adolescentes, gestantes, idosos, pessoas com deficiência, população indígena, negra e quilombola, população em situação de rua, população privada de liberdade e LGBTQIA+.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© José Cruz/Agência Brasil
Saúde Há 16 horas

Outubro Rosa: como receber o auxílio-doença em tratamento de câncer

Inca estimou 73.610 novos casos este ano no país
Saúde Há 1 dia

Brasil tem 58 casos de intoxicação por metanol; mortes chegam a 15

Estão em investigação 50 registros e nove óbitos

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Crianças com hemofilia terão terapia menos invasiva pelo SUS

Ministro Alexandre Padilha disse que pedirá autorização da Conitec

 Cerimônia contou com a presença da titular da Secretaria da Saúde, Arita Bergmann -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 1 dia

Governo Leite inaugura ambulatório especializado em saúde da mulher no Hospital de Clínicas de Ijuí

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou, nesta sexta-feira (24/10), o ambulatório do Serviço Especializado de Referên...
Saúde Há 2 dias

Rede Amigo da Criança terá mais 18 hospitais habilitados pelo governo

Medida visa diminuir os índices de mortes maternas e neonatais

Tenente Portela, RS
16°
Chuva
Mín. 16° Máx. 21°
16° Sensação
2.09 km/h Vento
99% Umidade
100% (15.55mm) Chance chuva
05h48 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Segunda
21° 16°
Terça
15° 12°
Quarta
15° 12°
Quinta
21° 12°
Sexta
24° 11°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 4 horas

Catedral da Sé lotada rememora os 50 anos do assassinato de Herzog
Esportes Há 8 horas

Série C: Ponte Preta conquista 1º título nacional de sua história
Geral Há 9 horas

Belo Horizonte passa a ter Dia do Casamento Monogâmico Cristão
Esportes Há 9 horas

Marina Dias é ouro na etapa de Laval da Copa do Mundo de paraescalada
Esportes Há 11 horas

Brasil se despede do Mundial de Ginástica Artística sem medalhas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,812,32 +0,67%
Ibovespa
146,172,20 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias