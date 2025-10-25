Domingo, 26 de Outubro de 2025
DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO

Histórias da Portela antiga

Por: Jalmo Fornari
25/10/2025 às 11h45
DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO

Dorneles e a trilhadeira do carteado

📍 Histórias da Portela Antiga
✍️ Por Jalmo Fornari

O Dorneles foi, sem dúvida, uma das figuras mais marcantes da velha Tenente Portela. Direto, impulsivo e incapaz de engolir desaforo, foi criado nas bandas da Esquina Colorada, onde o pai era inspetor de quarteirão — até que uma tragédia familiar mudou o rumo de tudo: o assassinato do pai encerrou precocemente sua vida militar.

De volta ao interior, hospedado no hotel da dona Edi e dividindo quarto com o compadre Lucídio, Dorneles passou a se dedicar à política — era brizolista de carteirinha — e às vendas de rádio nas colônias, pilotando seu Ford 1929, a famosa “fubica”.

Mas o que mudou sua vida mesmo foi o carteado.

Num desses jogos, enfrentou um vendedor da recém-nascida fábrica de máquinas agrícolas SLC, de Horizontina. O homem perdeu feio na mesa e, sem o dinheiro em mãos, prometeu pagar tudo parcelado. E pagou — tostão por tostão. Ao se despedir, entregou ao Dorneles um maço de propagandas de trilhadeiras:

— Vai que tu vende uma por aí... o pessoal tá comprando que é uma beleza!

No domingo seguinte, no churrasco da Linha Jaboticaba, Dorneles contou a história aos amigos. Mal terminou, Meneghetti pediu pra ver os panfletos — estava de olho numa máquina dessas fazia tempo.

Minutos depois, tinha vendido três trilhadeiras.

Na volta pra casa, fez as contas: tinha lucrado em um único domingo mais do que em seis meses vendendo rádios. Ligou para Horizontina, confirmou as vendas… e o resto virou história.

Vieram os motores Branco, depois os Wisconsin, mais tarde os arados, tratores e até automotrizes. A parede do escritório virou galeria de fotos com compradores e prêmios por desempenho.

Dorneles nunca gastou tudo o que ganhou — mas com certeza acumulou um montão de causos e uma fama que atravessa gerações.

🎴 Tudo começou com uma partida de cartas...

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
O TRIPA E SUAS ARTEIRICES

O TRIPA E SUAS ARTEIRICES

De vacinador improvisado a vendedor de rifa — o guri magro aprontava de tudo no interior da Portela antiga
"Em marcha ré para a missa"

“Em marcha ré para a missa”

O dia em que o jipe venceu, mas o pescoço perdeu.)
Jalmo Fornari Há 1 mês

Nos tempos dos bailes de comunidade

Sacanagens noturnas e desastres aromáticos nos bailes do interior
Embriagado de Tabú

Embriagado de Tabú

A verdadeira história do perfume e do torpedo
Lavou bem lavadinho...

Lavou bem lavadinho...

Brincadeiras com os focas da redação

Jalmo Fornari
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari é diretor-proprietário do Sistema Província de Comunicação. Jornalista já atuou nos principais veículo de comunicação do Rio Grande do Sul, como as rádios Gaúcha e Guaíba. Também é advogado com pós graduação em direito previdenciário. Como político foi vereador em Tenente Portela por diversos mandatos, tendo ocupado por diversos momentos o cargo de prefeito. Nesta coluna você acompanha crônicas, textos e memórias.
Ver notícias
