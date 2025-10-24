Domingo, 26 de Outubro de 2025
Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
24/10/2025 às 17h19
Governo Leite inaugura ambulatório especializado em saúde da mulher no Hospital de Clínicas de Ijuí
Cerimônia contou com a presença da titular da Secretaria da Saúde, Arita Bergmann -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou, nesta sexta-feira (24/10), o ambulatório do Serviço Especializado de Referência à Saúde da Mulher (SERMulher RS) no Hospital de Clínicas de Ijuí (HCI). Com abordagem multiprofissional e foco no cuidado integral à saúde da mulher, o serviço iniciou os atendimentos na segunda-feira (20/10), sendo referência para 20 municípios.

A cerimônia contou com a presença da secretária da Saúde, Arita Bergmann, que destacou a importância da iniciativa para o fortalecimento da atenção integral à saúde da mulher no Rio Grande do Sul. “O governo do Estado está aplicando em torno de R$ 30 milhões no SERMulher em 2025, e o serviço aqui em Ijuí vai receber R$ 120 mil por mês”, ressaltou Arita.

Entre as linhas de cuidado atendidas, estão o câncer de colo do útero e de mama; a endometriose, adenomiose e miomatose uterina; a investigação de infertilidade; e o climatério. Um dos diferenciais do serviço é a atuação de um profissional de navegação em saúde, responsável por acompanhar as usuárias em todo o percurso na rede de atenção, garantindo um cuidado contínuo e resolutivo, especialmente nos casos de rastreamento e tratamento de câncer de mama e de colo do útero.

Até setembro de 2025, 24.824 mulheres ainda aguardavam atendimento especializado em ginecologia no Rio Grande do Sul. A expectativa é que cada ambulatório do SERMulher realize 140 novas consultas por mês, agilizando o acesso e promovendo o diagnóstico precoce de doenças como câncer de mama, endometriose e miomatose. A presença de profissional para navegação das usuárias também é uma novidade que não existia na rede de saúde antes do programa e tem o objetivo de auxiliar que as usuárias sejam atendidas nos serviços voltados às suas necessidades em tempo oportuno.

Interiorização do acesso à saúde

“O SERMulher representa um marco no cuidado à saúde da população feminina do Rio Grande do Sul, especialmente na nossa região. É uma iniciativa que comprova que saúde de qualidade se faz com interiorização e com um SUS cada vez mais preparado para atender bem a todos”, destacou presidente do Hospital de Clínicas de Ijuí, Douglas Prestes Uggeri.

Em Ijuí, o serviço é referência para os municípios de Ajuricaba, Augusto Pestana, Bozano, Campo Novo, Catuípe, Chiapetta, Condor, Coronel Barros, Crissiumal, Humaitá, Ijuí, Inhacorá, Jóia, Nova Ramada, Panambi, Pejuçara, Santo Augusto, São Martinho, São Valério do Sul e Sede Nova.

Sobre o SERMulher RS

O SERMulher é um projeto estratégico do governo do Estado, sendo um serviço especializado de referência à saúde da mulher voltado a oferecer retaguarda qualificada à atenção primária à saúde. Tem como objetivo o atendimento especializado e resolutivo de mulheres com alterações em exames de rastreamento de câncer, suspeita de endometriose, infertilidade e questões do climatério. O objetivo é ofertar 20 serviços regionalizados, oportunizando acesso para as mulheres de todo Estado. Ao todo, a SES já habilitou 18 serviços e 15 já estão em funcionamento.

Nesta sexta-feira (24/10), a secretária também participará da inauguração do SERMulher no Hospital Nossa Senhora da Piedade, em Nova Palma, na região Central.

Hospital Bom Pastor de Ijuí recebe R$ 235 mil para compra de ultrassom

Ainda em Ijuí, Arita assinou um convênio com o Hospital Bom Pastor para a compra de um aparelho de ultrassom. O repasse do Estado é de R$ 235 mil e faz parte da série de investimentos do Avançar Mais na Saúde anunciados pelo governador Eduardo Leite no mês de agosto.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

