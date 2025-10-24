Domingo, 26 de Outubro de 2025
16°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Rede Amigo da Criança terá mais 18 hospitais habilitados pelo governo

Medida visa diminuir os índices de mortes maternas e neonatais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
24/10/2025 às 15h57

Mais 18 hospitais da rede Amigo da Criança serão habilitados pelo Ministério da Saúde. A medida visa diminuir os índices de mortes maternas e neonatais. De acordo com o ministério, o país registrou 1.325 mortes maternas e 40.025 mortes neonatais apenas em 2023.

“A razão de mortalidade materna chegou a 117 por 100 mil nascidos vivos em 2021 por conta do impacto da pandemia, e o índice passou para 55,3 em 2023”, detalha a pasta.

Estão previstos um total de R$ 25 milhões na iniciativa, que contava, até então, com R$ 12 milhões anualmente. Com as novas unidades, o país passa a contar com 335 unidades Amigo da Criança em 26 unidades da Federação.

Além disso, 56 hospitais passam por atualização de código de habilitação, processo que, segundo o ministério, “amplia o escopo da rede de hospitais ao incluir o Cuidado Amigo da Mulher, garantindo a permanência da mãe e do pai junto ao recém-nascido de risco”.

>>Negligência em casos de mortes maternas já levou Brasil a ser condenado pela ONU

Exemplo de hospital

O anúncio das novas unidades foi feito pelo ministro Alexandre Padilha, nesta sexta-feira (24), durante visita ao Hospital Universitário de Brasília (HUB), unidade que, segundo ele, é “um exemplo de hospital amigo da criança”.

“Aqui vemos o cuidado humanizado em cada detalhe, a dedicação das equipes e a formação de profissionais comprometidos com o acolhimento. A pediatria nos ensina muito sobre empatia e escuta, desde se abaixar para falar com a criança até entender o papel da família nesse cuidado”, acrescentou.

Em nota, o ministério informou que, com as novas unidades, o governo reconhece práticas de cuidado humanizado que fortalecem a atenção integral desde o parto até os primeiros dias de vida.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Amigo da Criança

Criada em 1992, a rede Hospital Amigo da Criança é mais uma das ações do ministério que pretende no âmbito da Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da Criança – a exemplo da Rede Alyne, lançada em 2024, com a meta de reduzir em 25% as mortes maternas até 2027, por meio da ampliação de exames de pré-natal e no financiamento de leitos e bancos de leite humano.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Saúde Há 11 horas

No Dia da Saúde Bucal, governo alerta para cuidados

No Dia Nacional da Saúde Bucal, celebrado neste sábado (25/10), a Secretaria da Saúde (SES) alerta para os cuidados dos dentes e da boca. Além de e...

 © José Cruz/Agência Brasil
Saúde Há 16 horas

Outubro Rosa: como receber o auxílio-doença em tratamento de câncer

Inca estimou 73.610 novos casos este ano no país
Saúde Há 1 dia

Brasil tem 58 casos de intoxicação por metanol; mortes chegam a 15

Estão em investigação 50 registros e nove óbitos

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Crianças com hemofilia terão terapia menos invasiva pelo SUS

Ministro Alexandre Padilha disse que pedirá autorização da Conitec

 Cerimônia contou com a presença da titular da Secretaria da Saúde, Arita Bergmann -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES
Saúde Há 1 dia

Governo Leite inaugura ambulatório especializado em saúde da mulher no Hospital de Clínicas de Ijuí

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), inaugurou, nesta sexta-feira (24/10), o ambulatório do Serviço Especializado de Referên...

Tenente Portela, RS
16°
Chuva
Mín. 16° Máx. 21°
16° Sensação
2.09 km/h Vento
99% Umidade
100% (15.55mm) Chance chuva
05h48 Nascer do sol
18h49 Pôr do sol
Segunda
21° 16°
Terça
15° 12°
Quarta
15° 12°
Quinta
21° 12°
Sexta
24° 11°
Últimas notícias
Direitos Humanos Há 4 horas

Catedral da Sé lotada rememora os 50 anos do assassinato de Herzog
Esportes Há 8 horas

Série C: Ponte Preta conquista 1º título nacional de sua história
Geral Há 9 horas

Belo Horizonte passa a ter Dia do Casamento Monogâmico Cristão
Esportes Há 9 horas

Marina Dias é ouro na etapa de Laval da Copa do Mundo de paraescalada
Esportes Há 11 horas

Brasil se despede do Mundial de Ginástica Artística sem medalhas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,04%
Euro
R$ 6,26 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 637,812,32 +0,67%
Ibovespa
146,172,20 pts 0.31%
Mega-Sena
Concurso 2932 (25/10/25)
04
13
25
36
40
53
Ver detalhes
Quina
Concurso 6862 (25/10/25)
11
39
51
62
68
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3522 (25/10/25)
01
02
04
05
07
08
10
11
12
14
15
17
20
22
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2840 (24/10/25)
03
04
07
19
22
24
30
32
38
39
42
43
46
47
50
51
62
68
72
95
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2877 (24/10/25)
05
16
19
20
25
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias