Hospital de Tenente Portela solicita recursos do Judiciário para a ampliação de suas instalações

Tribunal de Justiça analisa pedido de recursos do Hospital Santo Antônio para ampliar serviços de saúde no Noroeste gaúcho.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Tribunal de Justiça do RS
22/10/2025 às 21h56
(Foto: Eduardo Nichele/ DICOM-TJRS)

Integrantes da Administração do TJ receberam a visita institucional de dirigentes do Hospital Santo Antônio, de Tenente Portela, ocorrida nesta quarta-feira (22/10). Na oportunidade, a Presidente da instituição de saúde, Mirna Teresinha Brauks, encaminhou ofício ao Chefe do Poder Judiciário gaúcho, Desembargador Alberto Delgado Neto, solicitando recursos financeiros da Justiça do Rio Grande do Sul para a execução de obras de ampliação física do Hospital. O pedido é referente à ampliação dos serviços oferecidos pela entidade que abrange cinco Coordenadorias Regionais da Saúde, atendendo cerca de 1,4 milhão de pacientes na região.

"Estamos planejando uma grande ampliação, que incluirá a construção de um novo prédio de quatro andares com ressonância magnética, um centro cirúrgico oftalmológico e a realocação de ambulatórios, e para isso, contamos também com o apoio do Poder Judiciário, que vem destinando verbas para entidades ligadas à saúde pública no Estado", disse ela. "A ampliação é parte de um planejamento estratégico que visa atender à crescente demanda por serviços de saúde e reforçar o papel do hospital como referência na região", concluiu a dirigente, que esteve acompanhada pelo Presidente da OAB do Rio Grande do Sul, Leonardo Lamachia.

O Presidente Alberto, por sua vez, destacou a importância do Hospital Santo Antônio para a região Noroeste do Estado. Ele destacou que o programa Judiciário Solidário, que faz parte do planejamento estratégico do Tribunal de Justiça, vem atuando no sentido de promover repasses de verbas orçamentárias, a partir de 202. "Percebemos, naquela época,  que recursos nossos  não seriam executados em razão do teto fiscal. Em vez de esperar o fim do ano e devolver os valores, propusemos ao Executivo a antecipação do uso dos recursos para projetos essenciais, como a saúde pública, onde o tempo é decisivo, e firmamos parcerias com a Secretaria Estadual da Saúde, que permanecem vigorando até hoje, auxiliando o Estado em áreas fundamentais e também reduzindo a judicialização", disse o Desembargador Alberto.

O magistrado informou que a solicitação do Hospital Santo Antônio será estudada pela Presidência do TJ e, posteriormente, será realizado contato com a Secretaria da Saúde, que estabelece as entidades prioritárias no que se refere ao repasse de verbas oriundas do Judiciário.

Também participaram da audiência a Corregedora-Geral da Justiça, Desembargadora Fabianne Breton Baisch, o Juiz-Corregedor Coordenador Max Akira Senda de Brito, os Juízes-Assessores da Presidência, André Pires e Mário Guerreiro, a Vice-Presidente da OAB, Claridê Chitolina, o Presidente da Subseção da OAB de Tenente Portela, Jerônimo dos Santos, a Secretária-Geral da Presidência, Sílvia Fraga, e o Assessor da Presidência, Ivandre de Jesus Mederios, além de dirigentes e servidores do Hospital Santo Antônio.



