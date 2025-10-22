Governo Leite investe em hospitais do litoral para fortalecer atendimentos pelo Sistema Único de Saúde

Santa Casa de Rio Grande recebeu R$ 21,9 milhões para qualificação de equipamentos como no centro de diagnóstico por imagem -Foto: Maurício Tonetto/Secom

Nos últimos anos, o governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), tem intensificado os investimentos em hospitais da região litorânea, por meio do Programa Avançar Mais na Saúde. Ao todo, oito hospitais foram beneficiados. Os investimentos superam R$ 32 milhões em recursos para obras e aquisição de equipamentos, com o objetivo de melhorar a estrutura hospitalar e a qualificação do atendimento à população pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Além do Avançar Mais na Saúde, a SES também conta com Programa Assistir, também para incentivos hospitalares, que ampliou os repasses às instituições, que somadas tiveram um incremento de 77,5% nos recursos. Juntas, elas recebem R$ 61,3 milhões por ano. No litoral tem governo do Estado. Graças aos investimentos, moradores e veranistas têm à disposição uma melhor estrutura na saúde pública.

Litoral Norte

O Hospital de Tramandaí recebeu R$ 1,8 milhão para a aquisição de um tomógrafo computadorizado (inaugurado em janeiro de 2025) e a contratação de empresa para elaboração de projetos de engenharia e arquitetura. O equipamento é essencial para diagnósticos de acidente vascular cerebral e traumatologia. A instituição é referência para 23 municípios da região.

Em Osório, o Hospital São Vicente de Paulo foi contemplado com R$ 3 milhões. O montante permitiu a compra de um novo tomógrafo, que substituiu um aparelho com 12 anos de uso, e de equipamentos de colonoscopia e endoscopia, assim como a reforma da unidade de pronto atendimento.

Capão da Canoa foi beneficiado com R$ 1,8 milhão para o Hospital Santa Luzia. O tomógrafo adquirido substituiu o anterior, danificado durante um ciclone em junho de 2023. A instituição, que realiza cerca de 2 mil atendimentos mensais, ainda receberá novos equipamentos para os setores de internação e emergência, como camas elétricas e bisturis.

Em Palmares do Sul, o Hospital São José recebeu R$ 444 mil para a reestruturação da área SUS e das instalações elétricas, projeto atualmente em execução. A unidade, com 39 leitos, é uma das instituições de pequeno porte contempladas pelo programa. Anualmente, realiza cerca de 30 mil atendimentos.

O Hospital São Luiz, de Mostardas, recebeu R$ 383 mil para reforma do piso interno e aquisição de um ecógrafo, que já está em funcionamento desde março de 2025.

O Hospital de Tramandaí recebeu R$ 1,8 milhão para a aquisição de um tomógrafo computadorizado -Foto: Alina Souza/Arquivo SES

Litoral Sul

Na região do Litoral Sul, foram repassados R$ 21,9 milhões para a Santa Casa do Rio Grande nos últimos quatro anos para qualificação de espaços físicos e aquisição de equipamentos. Entre as principais entregas está o novo centro de diagnóstico por imagem, inaugurado em outubro de 2023, além de melhorias nas áreas de oncologia e no centro cirúrgico. Somente essas ações somam R$ 16,6 milhões aplicados em obras, equipamentos e mobiliários.

Mais recentemente, a instituição recebeu R$ 2 milhões para a aquisição de 196 camas hospitalares elétricas e poltronas reclináveis, destinadas às alas de internação clínica e cirúrgica do SUS. Os equipamentos, importados da Turquia, foram entregues em setembro e oferecem melhorias significativas na qualidade do atendimento, com foco em conforto, segurança e eficiência.

Atualmente, dois novos projetos estão em execução com recursos do Programa Avançar Mais na Saúde. Um deles, no valor de R$ 2,3 milhões, prevê a reforma de uma área de 800 metros quadrados para implantação do novo centro maternoinfantil e do ambulatório de saúde da mulher, com ampliação das unidades de parto normal e de internação obstétrica e pediátrica. O projeto está em fase de adequações arquitetônicas.

Outro convênio, de R$ 907,9 mil, está viabilizando melhorias de infraestrutura, como a aquisição de um novo elevador, a ampliação da escada de acesso às unidades de internação e adequações previstas no Plano de Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI).

Em Rio Grande, foi inaugurada a reforma do setor de oncologia da Santa Casa, com investimento de R$ 2,2 milhões -Foto: Jürgen Mayrhofer/Secom

Em São José do Norte, o Hospital Municipal foi contemplado com R$ 2,2 milhões. Os recursos permitiram a reforma da unidade de internação geral, com 17 novos leitos, além da aquisição de equipamentos e mobiliários. A instalação de um mamógrafo está em fase final de planejamento.

Já em São Lourenço do Sul, a Santa Casa de Misericórdia recebeu R$ 1,1 milhão para modernização do bloco cirúrgico, com a aquisição de uma autoclave hospitalar, um arco cirúrgico e uma perfuradora óssea. A instituição é referência em traumatologia e ortopedia para 19 municípios da região.

Programa Assistir

Além dos investimentos realizados por meio do Avançar Mais na Saúde, os hospitais do litoral também foram beneficiados pelo Programa Assistir, criado em 2021 pelo governo do Estado. A iniciativa reformulou a distribuição dos incentivos hospitalares, adotando critérios mais equânimes e transparentes, baseados na efetiva entrega de serviços à população, como o número de atendimentos e a complexidade dos procedimentos realizados.

Com a nova metodologia, os repasses estaduais à rede hospitalar do litoral passaram de R$ 778 milhões anuais para R$ 1,2 bilhão. O impacto foi expressivo: os oito hospitais da região tiveram um incremento de 77,5% nos recursos recebidos, que passaram de R$ 34,5 milhões por ano para R$ 61,3 milhões.

Entre os principais contemplados está o Hospital de Tramandaí, que antes não recebia incentivos estaduais e atualmente conta com o repasse de R$ 14,7 milhões anuais. Na região Sul, o destaque é a Santa Casa do Rio Grande, que teve aumento de R$ 10,8 milhões por ano para R$ 14,5 milhões.