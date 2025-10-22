Deputados aprovam urgência para projeto que cria a bancada cristã da Câmara; acompanhe

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira (22) o regime de urgência para o projeto que cria a bancada cristã da Câmara.

Trata-se do Projeto de Resolução 71/25, dos deputados Gilberto Nascimento (PSD-SP) e Luiz Gastão (PSD-CE).

Segundo a proposta, a bancada será constituída por uma coordenação-geral e três vices-coordenadorias. A bancada poderá ter direito a voz e voto nas reuniões de líderes partidários. Além disso, o órgão poderá usar a palavra por 5 minutos semanalmente em Plenário.

Os projetos com urgência podem ser votados diretamente no Plenário, sem passar antes pelas comissões da Câmara.

