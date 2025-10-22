Hospital Santa Teresa reforça atendimento com a chegada 40 novas camas

Foto: Divulgação SES

O Hospital Santa Teresa, unidade própria do Governo do Estado em São Pedro de Alcântara, recebeu 40 camas mecânicas que serão utilizadas para substituir leitos antigos e equipar uma nova unidade de clínica médica. O investimento da Secretaria de Estado da Saúde (SES) ultrapassa R$ 100 mil.

As camas, de modelo manual, garantem maior confiabilidade e durabilidade, além de acomodar os pacientes de forma segura e confortável em períodos de internação, tratamentos e procedimentos pré e pós operatórios. Além disso, facilitam o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde.

“Recebemos as camas hospitalares, fato que há décadas não acontecia. Essa aquisição nos permitirá modernizar leitos comprometidos e mobiliar, pelo menos, um novo espaço, aumentando a eficácia e a eficiência dos procedimentos ofertados à beira-leito aos nossos pacientes, além de minimizar os riscos tanto para eles quanto para nossos colaboradores. É o governo cuidando de quem cuida, por meio da aquisição de equipamentos mais modernos e seguros”, ressaltou o diretor do HST, José Augusto da Silva Velho.

Desde 2023, o Governo do Estado tem desenvolvido diversas melhorias na instituição, incluindo a revitalização da iluminação externa, a modernização da rede de média tensão e reformas no Centro de Terapia Ocupacional, na Casa dos Enfermeiros e Médicos e no Centro de Convivência.

Reconhecido pelo atendimento dermatológico, o Hospital Santa Teresa disponibiliza tratamento completo para doenças de pele, incluindo casos de câncer. A entidade também se destaca na área de cuidados prolongados, retaguarda clínica e saúde mental.

