Quarta, 22 de Outubro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Hospital Santa Teresa reforça atendimento com a chegada 40 novas camas

Foto: Divulgação SESO Hospital Santa Teresa, unidade própria do Governo do Estado em São Pedro de Alcântara, recebeu 40 camas mecânicas que serão u...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
22/10/2025 às 17h38
Hospital Santa Teresa reforça atendimento com a chegada 40 novas camas
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação SES

O Hospital Santa Teresa, unidade própria do Governo do Estado em São Pedro de Alcântara, recebeu 40 camas mecânicas que serão utilizadas para substituir leitos antigos e equipar uma nova unidade de clínica médica. O investimento da Secretaria de Estado da Saúde (SES) ultrapassa R$ 100 mil.

As camas, de modelo manual, garantem maior confiabilidade e durabilidade, além de acomodar os pacientes de forma segura e confortável em períodos de internação, tratamentos e procedimentos pré e pós operatórios. Além disso, facilitam o trabalho desenvolvido pelos profissionais de saúde.

“Recebemos as camas hospitalares, fato que há décadas não acontecia. Essa aquisição nos permitirá modernizar leitos comprometidos e mobiliar, pelo menos, um novo espaço, aumentando a eficácia e a eficiência dos procedimentos ofertados à beira-leito aos nossos pacientes, além de minimizar os riscos tanto para eles quanto para nossos colaboradores. É o governo cuidando de quem cuida, por meio da aquisição de equipamentos mais modernos e seguros”, ressaltou o diretor do HST, José Augusto da Silva Velho.

Desde 2023, o Governo do Estado tem desenvolvido diversas melhorias na instituição, incluindo a revitalização da iluminação externa, a modernização da rede de média tensão e reformas no Centro de Terapia Ocupacional, na Casa dos Enfermeiros e Médicos e no Centro de Convivência.

Reconhecido pelo atendimento dermatológico, o Hospital Santa Teresa disponibiliza tratamento completo para doenças de pele, incluindo casos de câncer. A entidade também se destaca na área de cuidados prolongados, retaguarda clínica e saúde mental.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail:  [email protected]
Nos siga no Instagram @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Banco de Imagens Envato
Saúde Há 3 horas

Desinformação atrapalha prevenção do câncer de mama

Unesco alerta que desinformação é o maior risco global para 2025; médico explica como boatos dificultam o diagnóstico precoce e orienta medidas efi...

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Saúde Há 3 horas

Governo anuncia apoio a pacientes e serviços que oferecem radioterapia

Novo auxílio ajudará em deslocamento e hospedagem para tratamento

 Imagem de prostock-studio no Freepik
Saúde Há 6 horas

Protocolo personalizado amplia segurança no emagrecimento

Modelo de atuação da EmagreSIM adota tratamento individualizado, multidisciplinar e uso de medicina integrativa para promover perda efetiva de peso...
Saúde Há 22 horas

Câmara aprova validade permanente para laudo de diabetes tipo 1

Texto será enviado ao Senado

 © Joédson Alves/Agência Brasil
Saúde Há 23 horas

Senado aprova isenção de tributos para doação de medicamentos

Texto ainda precisa ser votado pela Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
25° Sensação
3 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
29° 15°
Sábado
26° 16°
Domingo
19° 15°
Segunda
25° 12°
Últimas notícias
Senado Federal Há 15 minutos

Izalci critica falta de policiais no DF e defende escolas cívico-militares
Senado Federal Há 15 minutos

Senado aprova criação do Dia Nacional das Meninas
Geral Há 15 minutos

Influenciador Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável
Justiça Há 15 minutos

MP da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli
Economia Há 15 minutos

Privatizada em 2022, Eletrobras passa a se chamar Axia Energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,25%
Euro
R$ 6,27 +0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,967,78 -3,32%
Ibovespa
144,872,80 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2930 (21/10/25)
01
11
13
14
36
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6858 (21/10/25)
31
55
70
78
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3518 (21/10/25)
02
05
06
07
11
12
13
14
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias