Quarta, 22 de Outubro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Medida provisória direciona recursos para a Embrapa combater praga da mandioca

A praga é causada por fungos e afeta principalmente culturas como cacau, cupuaçu e mandioca; o Congresso analisa a proposta

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
22/10/2025 às 17h18
Medida provisória direciona recursos para a Embrapa combater praga da mandioca
Divulgação/Governo de São Paulo

O Congresso Nacional analisa medida provisória (MP 1321/25) que abre crédito extraordinário de R$ 2,5 milhões no Orçamento de 2025 para o Ministério da Agricultura e Pecuária.

Os recursos serão direcionados para a Embrapa para ações de controle biológico contra uma ameaça à cultura da mandioca, chamada de Morte Descendente da Mandioca, causada por um fungo conhecido como "Vassoura de Bruxa". A ideia é ter soluções que garantam materiais genéticos resistentes.

A praga foi detectada no Amapá e, segundo a mensagem que acompanha o projeto, se alastra de forma agressiva, com relatos de perdas de até 100% em lavouras.

O problema estaria afetando de maneira significativa as populações indígenas da região.

Próximos passos
A medida provisória será analisada pela Comissão Mista de Orçamento e, depois, será votada pelos plenários da Câmara e do Senado.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 48 minutos

Especialistas pedem marco legal permanente para política industrial no Brasil

A medida está prevista em projeto de lei em análise na Câmara
Câmara Há 1 hora

Projeto altera Orçamento para ajustar despesas com pessoal do Superior Tribunal de Justiça

Texto será analisado pela Comissão Mista de Orçamento e pelo Plenário do Congresso Nacional
Câmara Há 1 hora

Projeto torna obrigatória licitação nos contratos do Programa Cozinha Solidária

Texto está em análise na Câmara dos Deputados

 Divulgação/Governo de São Paulo
Câmara Há 2 horas

Projeto proíbe progressão de pena para condenados por crimes hediondos

Lei atual já prevê restrições à progressão de regime nesses crimes; a proposta veda completamente a prática

 Renato Araújo / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Comissão de Constituição e Justiça aprova garantia de vaga em escolas no período diurno para estudante com filho

Projeto de lei ainda será analisado pelo Senado

Tenente Portela, RS
25°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
25° Sensação
3 km/h Vento
47% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
29° 15°
Sábado
26° 16°
Domingo
19° 15°
Segunda
25° 12°
Últimas notícias
Senado Federal Há 15 minutos

Izalci critica falta de policiais no DF e defende escolas cívico-militares
Senado Federal Há 15 minutos

Senado aprova criação do Dia Nacional das Meninas
Geral Há 15 minutos

Influenciador Capitão Hunter é preso suspeito de estupro de vulnerável
Justiça Há 15 minutos

MP da Itália dá parecer favorável à extradição de Carla Zambelli
Economia Há 15 minutos

Privatizada em 2022, Eletrobras passa a se chamar Axia Energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 +0,25%
Euro
R$ 6,27 +0,31%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,967,78 -3,32%
Ibovespa
144,872,80 pts 0.55%
Mega-Sena
Concurso 2930 (21/10/25)
01
11
13
14
36
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6858 (21/10/25)
31
55
70
78
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3518 (21/10/25)
02
05
06
07
11
12
13
14
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias