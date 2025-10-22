Quarta, 22 de Outubro de 2025
Protocolo personalizado amplia segurança no emagrecimento

Modelo de atuação da EmagreSIM adota tratamento individualizado, multidisciplinar e uso de medicina integrativa para promover perda efetiva de peso...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
22/10/2025 às 12h54
Protocolo personalizado amplia segurança no emagrecimento
Imagem de prostock-studio no Freepik

A obesidade é caracterizada pelo acúmulo excessivo de gordura corporal e tem como parâmetro de avaliação o Índice de Massa Corporal (IMC). Segundo dados do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (SISVAN), publicados pela Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabologia (SBCBM), 34,66% da população brasileira apresenta algum grau da doença, que está em crescimento no país.

Um estudo realizado com brasileiros pela plataforma Bake and Cake Gourmet, e divulgado pelo portal Terra, aponta que reduzir o consumo de carboidratos — dieta normalmente relacionada à perda de peso — foi a opção mais procurada, mencionada por 26% dos respondentes. A pesquisa também revela que mais de 60% dos brasileiros estão em busca de uma dieta restritiva.

A Dra. Sylvia Magalhães, médica, pós-graduada em nutrologia e fundadora do centro médico EmagreSIM, destaca que a obesidade é uma doença metabólica e sobretudo nutricional, e não se resolve apenas com o controle do apetite. Segundo ela, concentrar-se apenas na quantidade de peso eliminado é um erro comum entre pacientes e profissionais.

"É necessário ajustar cada ponteiro desse metabolismo errático de forma individualizada, eliminar todo o peso excedente, ajustar a bioquímica corporal e aprender a gostar daquilo que faz bem, com resiliência e determinação. Outro erro grave é soltar as rédeas após os primeiros quilos eliminados. Certamente a doença vai voltar. É necessário autocuidado para sempre", afirma a médica.

A especialista explica que a obesidade é uma doença crônica, causada por fatores genéticos e epigenéticos — relacionados ao ambiente. Ela ressalta que, embora a medicina tenha avançado e existam medicamentos mais eficazes, até hoje não há um com eficácia plena. "O que interfere no emagrecimento de uma pessoa pode ser completamente diferente do que afeta outra, envolvendo hormônios, vitaminas, tireoide e até aspectos psicológicos".

Segundo a médica pós-graduada em nutrologia, não existe um padrão único na medicina anti-obesidade, e cada paciente precisa de um acompanhamento individualizado. Ela acrescenta que, à medida que o tratamento avança, o metabolismo passa por diferentes fases e surgem novos desafios — que, se negligenciados, podem levar à estagnação e ao reganho de peso pela falta de compreensão sobre a doença e os gatilhos da autossabotagem.

A médica pontua, ainda, que o perfil do paciente obeso mudou, e muitos estão conscientes de que apenas remédios e dietas não são suficientes, especialmente após várias tentativas frustradas. No entanto, observa que existem aqueles que buscam soluções rápidas, fórmulas milagrosas ou tratamentos estéticos de baixa eficácia.

Protocolo EmagreSIM

De acordo com a fundadora do EmagreSIM, o método inclui ajuste de falhas metabólicas, troca periódica de dietas personalizadas, equilíbrio da microbiota intestinal e reposição de vitaminas. Segundo ela, a abordagem favorece resultados mais seguros e sustentáveis, contribuindo para a redução da inflamação crônica, a percepção de desinchação e a perda efetiva de peso.

"Os pacientes são acompanhados presencial e semanalmente, e a cada quinze dias, a dieta é revista, partindo da ideia de que não existe uma fórmula universal. Também orientamos sobre a atividade física mais adequada para cada momento, e com essas experiências, o paciente encontra o caminho para manter seu próprio processo ao longo da vida", detalha a médica.

A médica revela que a nutrologia e a medicina integrativa estão na vanguarda das terapias antioxidativas injetáveis, e que a clínica amplia constantemente o leque de possibilidades terapêuticas. Além disso, a EmagreSIM conta com uma equipe formada por médicos, psicólogos e nutricionistas.

"Resultados expressivos foram alcançados, incluindo perdas de peso de até 70 kg. Atendemos pessoas que tinham mobilidade limitada e hoje se tornaram atletas, uma em especial, nos enviou foto com cinco medalhas após três meses de tratamento. Ela havia engordado após a bariátrica e sofria com obesidade e baixa concentração vitamínica", relata.

Para mais informações, basta acessar: http://emagresim.med.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
