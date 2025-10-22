Importância do ensino de filosofia e sociologia será debatida em seminário da Comissão de Educação

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (23), dois seminários para discutir a importância do ensino de filosofia e sociologia na educação básica. O primeiro será realizado às 10 horas e o segundo, às 14h30, ambos no auditório Nereu Ramos.

O segundo debate será interativo. Veja quem foi convidado e envie suas perguntas.

O seminário atende a pedido da deputada Professora Luciene Cavalcante (Psol-SP).

O objetivo é discutir a inclusão das disciplinas de filosofia e sociologia em todas as etapas do ensino básico, com, no mínimo, duas aulas por semana, já a partir da educação infantil.

Pensamento crítico e empatia

“A filosofia estimula os alunos a explorar questões éticas, políticas, de conhecimento e existência, promovendo a criatividade e o pensamento independente", afirma Professora Luciene.

"Já a sociologia aprofunda a compreensão da estrutura e do funcionamento da sociedade, abordando temas como desigualdade social e cultura, o que promove a empatia e o entendimento das diversas realidades”, argumenta.