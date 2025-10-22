Quarta, 22 de Outubro de 2025
13°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Importância do ensino de filosofia e sociologia será debatida em seminário da Comissão de Educação

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (23), dois seminários para discutir a importância do ensino de filosofia...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
22/10/2025 às 10h02

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados realiza, nesta quinta-feira (23), dois seminários para discutir a importância do ensino de filosofia e sociologia na educação básica. O primeiro será realizado às 10 horas e o segundo, às 14h30, ambos no auditório Nereu Ramos.

O segundo debate será interativo. Veja quem foi convidado e envie suas perguntas.

O seminário atende a pedido da deputada Professora Luciene Cavalcante (Psol-SP).

O objetivo é discutir a inclusão das disciplinas de filosofia e sociologia em todas as etapas do ensino básico, com, no mínimo, duas aulas por semana, já a partir da educação infantil.

Pensamento crítico e empatia
“A filosofia estimula os alunos a explorar questões éticas, políticas, de conhecimento e existência, promovendo a criatividade e o pensamento independente", afirma Professora Luciene.

"Já a sociologia aprofunda a compreensão da estrutura e do funcionamento da sociedade, abordando temas como desigualdade social e cultura, o que promove a empatia e o entendimento das diversas realidades”, argumenta.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Câmara Há 12 minutos

Deputado defende criação de programa nacional de transporte público gratuito; assista

Jilmar Tatto afirma que o Brasil precisa de um Sistema Único de Mobilidade para garantir o direito de ir e vir

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 1 hora

Câmara pode votar proposta que proíbe cobrança por bagagem de mão em voos comerciais

Estão ainda em pauta a regulamentação de programas de milhagem aérea e medidas de segurança para evitar golpes por telefone

 Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 11 horas

Câmara aprova novos critérios para Justiça decretar prisão preventiva

Projeto foi alterado pelos deputados e segue para nova votação no Senado

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 11 horas

Especialistas dizem esperar cumprimento das leis que garantem tratamento integral a neurodivergentes

STJ vai decidir, no próximo mês, se seguradoras de saúde podem ou não limitar tratamento; assunto foi debatido na Câmara

Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados
Câmara Há 11 horas

Câmara aprova projeto que cria punição para o crime de usar pessoas como escudo humano

Proposta será enviada ao Senado

Tenente Portela, RS
18°
Tempo limpo
Mín. 13° Máx. 26°
18° Sensação
4.73 km/h Vento
64% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h52 Nascer do sol
18h46 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
29° 15°
Sábado
26° 16°
Domingo
19° 15°
Segunda
25° 12°
Últimas notícias
Câmara Há 8 minutos

Deputado defende criação de programa nacional de transporte público gratuito; assista
Senado Federal Há 8 minutos

Flávio Arns defende suspensão de decreto do governo sobre educação de PcDs
Justiça Há 8 minutos

MP e Polícia Civil deflagram ação contra lavagem de dinheiro do PCC
Geral Há 8 minutos

EBC publica resultado da etapa de habilitação de Seleção TV Brasil
Trânsito Há 18 minutos

Colisão entre carro e moto deixa motociclista ferido em Tiradentes do Sul

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O TRIPA E SUAS ARTEIRICES
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,09%
Euro
R$ 6,25 -0,06%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 618,604,13 -2,12%
Ibovespa
144,217,92 pts 0.09%
Mega-Sena
Concurso 2930 (21/10/25)
01
11
13
14
36
45
Ver detalhes
Quina
Concurso 6858 (21/10/25)
31
55
70
78
80
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3518 (21/10/25)
02
05
06
07
11
12
13
14
16
17
19
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2838 (20/10/25)
05
06
12
16
23
24
31
34
35
36
43
53
58
63
82
85
86
87
97
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2875 (20/10/25)
01
15
17
31
33
48
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias