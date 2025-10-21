Terça, 21 de Outubro de 2025
Câmara abre processo seletivo de projetos de exposições artísticas e históricas

Inscrições podem ser feitas até 30 de novembro próximo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
21/10/2025 às 15h43
Bruno Spada/Câmara dos Deputados

Está aberto o processo seletivo de projetos de exposições temporárias artísticas e históricas para a Agenda Cultural da Câmara dos Deputados de 2026. As inscrições podem ser feitas até 30 de novembro próximo.

O edital contempla a seleção de projetos nas áreas de pintura, fotografia, escultura, gravura, desenho e obras em papel, entre outros. As produções institucionais históricas também poderão participar, desde que sejam patrocinadas por órgãos e entidades estatais ou por organizações sem fins lucrativos.

A Câmara oferece os espaços expositivos, plantas baixas com as respectivas medidas, montagem, desmontagem e expografia. Também elabora, imprime e distribui material gráfico, além de divulgar as mostras na mídia interna e externa.

Os projetos apresentados serão analisados pela Comissão Curadora do Centro Cultural Câmara dos Deputados e os selecionados entrarão na Agenda Cultural da Casa em 2026. Serão aceitas inscrições por meio de formulário digital cd.leg.br/editalcecult25

Dúvidas ou sugestões, por favor, enviar para [email protected]

Acesse o Edital 2025/2026

Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 19 minutos

Projeto cria medidas contra tarifas abusivas no comércio exterior

Proposta permite, entre outras, aumentar alíquota do Imposto de Importação equivalente à alteração feita por outro país
Câmara Há 2 horas

Projeto cria fundo para melhorar estrutura da Defensoria Pública da União

INI-TEXTO Projeto de Lei 1881/25, apresentado pela Defensoria Pública da União (DPU), cria o Fundo de Fortalecimento do Acesso à Justiça, Promoção ...

 Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Participação indígena deverá ser destaque na COP30, diz ministra

Conferência sobre mudanças climáticas deve receber cerca de 3 mil indígenas do Brasil e do mundo

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 2 horas

Produção de fertilizantes é tema de segurança nacional, dizem especialistas em audiência na Câmara

Plano Nacional de Fertilizantes prevê redução de dependência externa e retomada de fábricas da Petrobras até 2050

 Bruno Spada / Câmara dos Deputados
Câmara Há 3 horas

Projeto cria linha de crédito para energia renovável na agricultura familiar

Texto está em análise na Câmara dos Deputados

DENGUE
