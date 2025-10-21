Terça, 21 de Outubro de 2025
Rinoplastia ultrassônica gera avanços na estética facial

Tecnologia permite cortes precisos, menos trauma e resultados mais naturais. O Dr. André Granieri, cirurgião plástico, afirma que cirurgia estética...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
21/10/2025 às 15h04
Rinoplastia ultrassônica gera avanços na estética facial
Imagem de faststocklv no Freepik

A rinoplastia é uma cirurgia plástica que busca aprimorar a estética do nariz e, em alguns casos, a função respiratória, equilibrando proporções faciais e harmonia do rosto. Entre 2020 e 2024, o número de rinoplastias cresceu 27,1%, totalizando mais de 1 milhão de cirurgias realizadas ao redor do mundo no último ano. O Brasil liderou com 102,6 mil procedimentos, o equivalente a 9,5% do total global, segundo a International Society of Aesthetic Plastic Surgery (ISAPS).

Na rinoplastia ultrassônica, também chamada de piezocirurgia, os instrumentos piezoelétricos usam vibrações de alta frequência para cortar e modelar os ossos do nariz com precisão. Diferente das técnicas tradicionais, que utilizam martelo e formão, a ultrassônica preserva tecidos moles adjacentes e permite maior controle sobre as osteotomias (cortes cirúrgicos feitos nos ossos), reduzindo traumas e edema pós-operatório, conforme aponta estudo.

O Dr. André Granieri, médico, cirurgião plástico e especialista em cirurgia plástica facial, destaca que a rinoplastia ultrassônica possibilita contornos mais previsíveis e suaves no dorso do nariz, gerando menos trauma e melhor recuperação para o paciente.

"Nas técnicas tradicionais, a falta de controle da fratura poderia gerar lesão das estruturas ao redor, o que ocasionava um pós-operatório com muito inchaço e roxos. A rinoplastia ultrassônica é o que nós temos de mais moderno hoje, unindo a técnica do cirurgião à evolução tecnológica da medicina", afirma o especialista em cirurgia plástica facial.

O cirurgião plástico explica que a tecnologia ultrassônica, com o uso da tecnologia Piezo, mudou o rumo da rinoplastia ao permitir cortes ósseos muito mais precisos e controlar sangramentos e hematomas.

"Ele funciona como se fosse uma faca de alta precisão, vibrando em uma frequência compatível apenas com as estruturas ósseas, gerando cortes específicos no osso sem machucar as demais estruturas", explica.

De acordo com o médico, a rinoplastia é um procedimento que pode gerar sequelas estéticas e funcionais significativas quando realizada por um profissional não capacitado. "Ao escolher um cirurgião, os pacientes devem sempre certificar-se de que se trata de um médico, com formação em cirurgia plástica facial, que tenha estes procedimentos como foco principal da sua carreira e que os realiza rotineiramente".

Especificidades cirúrgicas

O Dr. André Granieri observa que o planejamento cirúrgico na rinoplastia moderna tem sido cada vez mais orientado pela busca por resultados naturais. "Hoje nós percebemos cada vez mais os pacientes procurarem por uma melhora sutil, para não deixarem sinais claros de que foram operados. Uma mudança muito interessante no comportamento e que tem ido de encontro com a maneira como enxergamos a cirurgia plástica".

Segundo o especialista em cirurgia plástica facial, toda cirurgia estética do nariz pode e deve ser associada à correção funcional da estrutura nasal. Ele explica que a maior parte dos problemas respiratórios dos pacientes está relacionada a desvios de septo e hipertrofia de cornetos, e que esses procedimentos fazem parte da cirurgia do nariz.

Garantir a segurança e a previsibilidade dos resultados da rinoplastia começa ainda no pré-operatório, com a escolha de um bom cirurgião, manutenção de alimentação e rotina saudáveis, além da realização de exames e avaliação médica completa.

"No pós-operatório, o paciente deve fazer a higiene adequada do nariz, manter os curativos conforme instruções do cirurgião e acompanhar a evolução seguindo a rotina estabelecida pelo profissional", detalha.

Dados da ISAPS mostram que, a rinoplastia está entre os cinco procedimentos cirúrgicos estéticos mais realizados pelos homens, totalizando mais de 287 mil cirurgias em 2024, e que 45,5 mil cirurgias de nariz foram realizadas em pacientes com até 17 anos no último ano.

A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica (SBCP) orienta que para se submeter ao procedimento o paciente tenha, no mínimo, 13 anos de idade, e o crescimento facial finalizado.

Para saber mais, basta acessar: http://andregranieri.com.br/

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
