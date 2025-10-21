Deputado defende o uso da linguagem simples para aproximar o cidadão do poder público; assista

O deputado Duarte Jr. (PSB-MA) defendeu o uso da linguagem simples como instrumento para aproximar o cidadão do poder público. Segundo ele, a comunicação governamental deve ser clara, direta e acessível, especialmente para as pessoas em situação de vulnerabilidade.

“Não adianta falar bonito, escrever de forma rebuscada. A própria palavra ‘rebuscada’ já demonstra o que significa. Se as pessoas não se fazem entender, a comunicação falha”, afirmou o parlamentar.

O tema foi debatido em audiência pública conjunta da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência e da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados.

Comunicação para todos

Duarte Jr., que é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, destacou que o uso da linguagem simples deve ser comprovado na prática, como forma de garantir que o cidadão entenda seus direitos e deveres.

"A comunicação deriva de você passar uma mensagem, essa mensagem chegar ao destinatário e as pessoas conseguirem compreendê-la. É sobre isso que nós debatemos aqui na Câmara", resumiu.

Origem social

A jornalista e autora do livro Manual de Linguagem Simples, Patricia Roedel, explicou que a técnica surgiu como um movimento social para ajudar o cidadão a exercer seus direitos.

“[É uma técnica] tão eficiente que vem sendo usada também por empresas privadas que querem comunicar direitos, deveres, informações para os consumidores. Mas ela nasce desse movimento social”, explicou Patricia.