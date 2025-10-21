Terça, 21 de Outubro de 2025
Motta anuncia votação de urgência do projeto da bagagem de mão e de propostas de segurança pública

A votação da urgência foi confirmada pelo presidente da Câmara em suas redes sociais

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
21/10/2025 às 08h57
Bruno Spada / Câmara dos Deputados

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou, em suas redes sociais, que o Plenário vai votar o pedido de urgência para o Projeto de Lei (PL) 5041/25, que proíbe a cobrança de bagagem de mão em voos comerciais.

A proposta, do deputado Da Vitoria (PP-ES), determina que as companhias aéreas não poderão restringir o transporte gratuito de bagagem de mão.

Motta também informou que vai incluir na pauta projetos relacionados à segurança pública, como o que aumenta a pena para homicídio de agentes públicos (PL 4176/25) e o que dificulta o retorno de criminosos reincidentes às ruas ( PL 226/24 ).

"As matérias de combate à violência foram consenso entre os secretários de Segurança do Brasil, que trouxeram essas demandas", afirmou.

Vinicius Loures / Câmara dos Deputados
