Alegrete terá o quarto centro do Programa TEAcolhe na Fronteira Oeste contratualizado pelo Estado

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), formalizou nesta segunda-feira (20/10) a contratualização de um novo Centro de Atendime...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
20/10/2025 às 18h29
Alegrete terá o quarto centro do Programa TEAcolhe na Fronteira Oeste contratualizado pelo Estado
Contrato prevê repasse mensal de R$ 100 mil por parte do Estado para funcionamento do centro -Foto: Arthur Vargas/Ascom SES

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Saúde (SES), formalizou nesta segunda-feira (20/10) a contratualização de um novo Centro de Atendimento em Saúde (CAS) do Programa TEAcolhe RS, no município de Alegrete. A unidade será gerida pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) local e representa a quarta estrutura do tipo na região da Fronteira Oeste e a 65º do Estado.

O contrato prevê repasse mensal de R$ 100 mil por parte do governo para o funcionamento do CAS, que terá como meta mínima 1,2 mil atendimentos mensais, abrangendo pelo menos 150 usuários. A equipe multidisciplinar será composta por médico, psicólogo, terapeuta ocupacional, fisioterapeuta e educador físico. A estrutura física conta com quatro salas de atendimento multiprofissional, sala de avaliação e acolhida, sala sensorial e recepção.

Cerimônia

Durante a cerimônia híbrida (presencial e on-line) de assinatura do contrato, a secretária da Saúde, Arita Bergmann, destacou a qualidade reconhecida do serviço prestado pela Apae de Alegrete. “É uma instituição forte, com legado de entregas à comunidade”, afirmou.

A secretária também reforçou a meta de expansão do programa, que pretende alcançar 90 CAS em funcionamento no Estado. Desde sua criação, o TEAcolhe RS já recebeu investimentos de R$ 129,5 milhões e atendeu mais de 7,5 mil usuários. Antes não havia um programa tão abrangente para esse tipo de atendimento no Estado.

A presidente da Apae de Alegrete, Maura Sachotene Pacheco, celebrou a formalização do contrato, destacando que o momento era aguardado havia muito tempo pela instituição. “Sabemos que é um trabalho de muita responsabilidade que temos pela frente”, disse.

Atualmente, a Apae atende cerca de 300 alunos, parte dos quais acompanhou a cerimônia on-line com a direção da instituição e o vice-prefeito de Alegrete, Luciano Belmonte. “É com satisfação que recebemos esse olhar atento do Estado para nossa cidade e para o trabalho de excelência da Apae”, afirmou o prefeito.

Sobre o TEAcolhe RS

Criado em 2019, o TEAcolhe RS é um programa da SES voltado à organização e qualificação da rede de atenção à saúde para pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA) em todas as regiões do Estado. A iniciativa está alinhada à Política Estadual de Atendimento Integrado à Pessoa com TEA e promove ações articuladas com a rede assistencial local, garantindo atendimento ao longo de todo o ciclo de vida. O foco é a inclusão, o suporte às famílias e o acesso a diagnóstico e terapias especializadas.

Atualmente, a rede do TEAcolhe RS é composta por oito centros macrorregionais de referência, 30 centros regionais e 65 centros de atendimento em saúde. Na Fronteira Oeste, além de Alegrete, o programa já está presente em Uruguaiana, São Gabriel e Santana do Livramento. Com a regionalização dos atendimentos, os 11 municípios da região organizarão a distribuição das referências, incluindo Barra do Quaraí, Itaqui, Maçambará, Manoel Viana, Quaraí, Rosário do Sul e Santa Margarida do Sul.

Texto: Ascom SES
Edição: Secom

