Saúde em Obras: Emergência do Hospital Regional de São José segue em ritmo acelerado de melhorias

Foto: Victória Lopes – Ascom/SES

O Hospital Regional de São José (HRSJ) está passando por uma grande transformação. Após revitalizar setores como Radiologia, UTIs e Ambulatórios, a unidade agora concentra os trabalhos na Emergência Geral, com as obras avançando em ritmo acelerado.

Os trabalhos estão focados no setor de Reanimação, que está sendo ampliado. Paralelamente, seguem as reformas dos consultórios, a adaptação dos banheiros com acessibilidade, a expansão da sala de estabilização de pacientes graves e a extensão da rede de gases, que passará de duas para cinco réguas. O investimento do Estado ultrapassa R$ 158 mil.

Foto: Reprodução/Secom SC

“Essa é uma obra importante, que amplia a oferta e torna o nosso serviço ainda mais qualificado e humanizado. São intervenções que envolvem desde a iluminação, a parte hidráulica, o piso até a ampliação de salas, permitindo que possamos atender mais e melhor a população”, destacou o diretor do HRSJ, Daywson Koerich.

Desde 2023, o Governo de Santa Catarina tem destinado recursos para modernizar as unidades da rede da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Além da Emergência, o Hospital Regional de São José passa por reformas na fachada, no telhado e nos quartos de internação.

Referência em Alta Complexidade, o Hospital Regional de São José é destaque nas áreas de Ortopedia/Traumatologia, Oftalmologia e Cirurgias, além de contar com Maternidade.

Foto: Reprodução/Secom SC

Mais informações:

Victória Lopes

Assessoria de Comunicação

Secretaria de Estado da Saúde

(48) 99134-4078

e-mail: [email protected]

Nos siga no Instagram @saude.sc