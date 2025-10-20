Segunda, 20 de Outubro de 2025
Tenente Portela, RS
Saúde em Obras: Emergência do Hospital Regional de São José segue em ritmo acelerado de melhorias

Foto: Victória Lopes – Ascom/SESO Hospital Regional de São José (HRSJ) está passando por uma grande transformação. Após revitalizar setores como Ra...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
20/10/2025 às 17h24
Saúde em Obras: Emergência do Hospital Regional de São José segue em ritmo acelerado de melhorias
O Hospital Regional de São José (HRSJ) está passando por uma grande transformação. Após revitalizar setores como Radiologia, UTIs e Ambulatórios, a unidade agora concentra os trabalhos na Emergência Geral, com as obras avançando em ritmo acelerado.

Os trabalhos estão focados no setor de Reanimação, que está sendo ampliado. Paralelamente, seguem as reformas dos consultórios, a adaptação dos banheiros com acessibilidade, a expansão da sala de estabilização de pacientes graves e a extensão da rede de gases, que passará de duas para cinco réguas. O investimento do Estado ultrapassa R$ 158 mil.

“Essa é uma obra importante, que amplia a oferta e torna o nosso serviço ainda mais qualificado e humanizado. São intervenções que envolvem desde a iluminação, a parte hidráulica, o piso até a ampliação de salas, permitindo que possamos atender mais e melhor a população”, destacou o diretor do HRSJ, Daywson Koerich.

Desde 2023, o Governo de Santa Catarina tem destinado recursos para modernizar as unidades da rede da Secretaria de Estado da Saúde (SES). Além da Emergência, o Hospital Regional de São José passa por reformas na fachada, no telhado e nos quartos de internação.

Referência em Alta Complexidade, o Hospital Regional de São José é destaque nas áreas de Ortopedia/Traumatologia, Oftalmologia e Cirurgias, além de contar com Maternidade.

Mais informações:
Victória Lopes
Assessoria de Comunicação
Secretaria de Estado da Saúde
(48) 99134-4078
e-mail: [email protected]
Nos siga no Instagram @saude.sc

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 3 horas

Paraná tem primeira morte por intoxicação de metanol

Exame após morte do paciente confirma presença de metanol no organismo

Saúde Há 4 horas

AVISO DE PAUTA: Estado inaugura Unidade de Complexidade Avançada em Nefrologia no Hospital Celso Ramos

O Governo de Santa Catarina inaugura nesta terça-feira, 21, às 10h30, a Unidade de Complexidade Avançada em Nefrologia (UCAN), antiga Unidade do Ri...

Saúde Há 8 horas

Pesquisa do Butantan padroniza nomenclatura de vírus da dengue

Nomes são utilizados desde setembro de 2024 em estudo

Saúde Pública Há 21 horas

Mortalidade por câncer de mama cai quase 9% no RS em 2024

Estado ainda tem a terceira maior incidência da doença no país, com mais de 4,8 mil novos casos

Saúde Pública Há 22 horas

AVC mata uma pessoa a cada seis minutos no Brasil

Doença é uma das principais causas de morte e incapacidade no país e gera custos hospitalares superiores a R$ 900 milhões em cinco anos

DENGUE
