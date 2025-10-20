Segunda, 20 de Outubro de 2025
9°C 21°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara homenageia campanha Outubro Rosa e reforça importância do diagnóstico precoce

Parlamentares e convidadas destacam necessidade de políticas públicas e de acesso a exames para mulheres em todo o país

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Câmara
20/10/2025 às 16h49
Câmara homenageia campanha Outubro Rosa e reforça importância do diagnóstico precoce
Vinicius Loures / Câmara dos Deputados

A Câmara dos Deputados realizou nesta segunda-feira (20) sessão solene em homenagem à Campanha Internacional do Outubro Rosa, voltada à prevenção e ao diagnóstico precoce do câncer de mama. A iniciativa foi proposta pelas deputadas Benedita da Silva (PT-RJ), Flávia Morais (PDT-GO) e Laura Carneiro (PSD-RJ), e pelo deputado Odair Cunha (PT-MG).

A deputada Laura Carneiro afirmou que a data é um “chamado à ação pela vida”, destacando a importância de campanhas que incentivem o autocuidado e o exame preventivo. “Precisamos garantir que todas as mulheres, independentemente da renda ou da região, tenham acesso à mamografia e ao tratamento adequado”, disse.

Para Flávia Morais, o Outubro Rosa também deve servir para ampliar o debate sobre políticas públicas permanentes para a saúde da mulher. “O diagnóstico precoce salva vidas, mas é preciso fortalecer a rede pública e investir na prevenção durante todo o ano”, afirmou.

A deputada Gisela Simona (União-MT) também participou da homenagem e destacou o papel da prevenção. “Falar sobre o Outubro Rosa é falar de amor, de cuidado e de políticas públicas que salvam vidas. Precisamos fazer com que a informação chegue às mulheres mais vulneráveis, que muitas vezes não conseguem sequer marcar um exame”, declarou.

Diagnóstico precoce
 Entre as convidadas, Joana Jeker, da Associação Recomeçar, ressaltou que “o câncer de mama não pode ser uma sentença de morte, e sim um alerta para que todas as mulheres busquem o diagnóstico precoce e o cuidado contínuo”.

Já Helena Esteves, do Instituto Oncoguia, afirmou que “é preciso acolher as mulheres com humanidade". "O tratamento não é só físico, é também emocional, e o apoio psicológico faz parte da cura”, disse.

A deputada Erika Kokay (PT-DF) afirmou que “o câncer de mama é também um tema de justiça social, porque a desigualdade define quem tem acesso ao diagnóstico e quem não tem”. Ela defendeu o fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS) e ressaltou que “a prevenção precisa chegar às mulheres negras, periféricas e do campo, que são as que mais sofrem com o atraso no atendimento”.

O diretor do Departamento de Atenção ao Câncer do Ministério da Saúde, José Barreto Campello Carvalheira, afirmou durante a sessão que “o grande desafio do país é garantir que o diagnóstico do câncer de mama aconteça de forma oportuna, com acesso rápido a exames e início imediato do tratamento”.

Ele acrescentou que o ministério tem trabalhado para expandir a rede de serviços oncológicos e fortalecer as políticas de prevenção e rastreamento, especialmente nas regiões Norte e Nordeste.

A Campanha Outubro Rosa é celebrada anualmente e busca alertar a sociedade sobre a importância da detecção precoce e do acompanhamento médico regular, principais formas de reduzir a mortalidade por câncer de mama no Brasil.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Marina Ramos/Câmara dos Deputados
Câmara Há 10 minutos

Comissão de Finanças aprova relatório que prevê redução gradual de benefícios tributários

A proposta dará origem a um projeto de lei complementar (PLP) de autoria da comissão, que será apresentado nos próximos dias

 Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Câmara Há 25 minutos

Comissão debate projeto que define diretrizes para política industrial e tecnológica brasileira

A Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (22) audiência pública para discutir o Projeto de ...

 Bruno Spada/Câmara dos Deputados
Câmara Há 25 minutos

Comissão aprova projeto que define trabalho na prisão como condição para liberdade provisória

O projeto de lei segue em análise na Câmara dos Deputados

 Fernando Frazão/Agência Brasil
Câmara Há 25 minutos

Comissão vota nesta quarta-feira medida provisória que extingue cobrança por vistoria de taxímetros

Verificação dos taxímetros continua obrigatória, mas será feita de graça pelo Inmetro

 Michel Jesus / Câmara dos Deputados
Câmara Há 25 minutos

Comissão aprova projeto que obriga planos de saúde a cobrir exames pedidos por nutricionistas

A proposta segue em análise na Câmara dos Deputados

Tenente Portela, RS
21°
Tempo limpo
Mín. Máx. 21°
20° Sensação
2.62 km/h Vento
48% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h53 Nascer do sol
18h45 Pôr do sol
Terça
23°
Quarta
26° 11°
Quinta
25° 14°
Sexta
23° 16°
Sábado
26° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 6 minutos

Saúde em Obras: Emergência do Hospital Regional de São José segue em ritmo acelerado de melhorias
Educação Há 6 minutos

Professores da Rede Estadual já podem solicitar novos uniformes para 2026
Fazenda Há 6 minutos

Receita Estadual publica pontuação provisória dos municípios no Programa de Integração Tributária do primeiro semestre de 2025
Câmara Há 6 minutos

Comissão de Finanças aprova relatório que prevê redução gradual de benefícios tributários
Senado Federal Há 7 minutos

CCJ debate redução da jornada de trabalho para 36 horas semanais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,64%
Euro
R$ 6,26 -0,70%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 632,354,67 +3,33%
Ibovespa
144,626,95 pts 0.86%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6856 (18/10/25)
05
10
16
33
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3516 (18/10/25)
02
03
06
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias