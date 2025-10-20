Segunda, 20 de Outubro de 2025
Paraná tem primeira morte por intoxicação de metanol

Exame após morte do paciente confirma presença de metanol no organismo

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
20/10/2025 às 14h43

A cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, registrou a primeira morte no estado por intoxicação de metanol após consumo de bebida alcoólica. É um homem de 55 anos. A identidade ainda não foi revelada.

Segundo informações da Secretaria de Saúde do Paraná, a vítima foi para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na cidade, na última terça-feira (14) e apresentava dor abdominal. O homem informou que havia consumido bebida alcoólica um dia antes. Exames feitos após a morte do paciente confirmaram a presença de metanol em seu organismo.

Investigação

As autoridades paranaenses investigam, ainda, a morte de um outro homem. Ele tinha 47 anos. Foi encontrado morto em sua casa e pode ter relação com o primeiro óbito anotado no estado.

O Paraná tem 22 notificações de suspeitas de intoxicação por ingestão de metanol. Desses, cinco casos foram confirmados, sendo uma morte. Há 14 descartados e dois suspeitos.

Foto: Reprodução/Secom SC
DENGUE
