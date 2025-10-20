AVISO DE PAUTA: Estado inaugura Unidade de Complexidade Avançada em Nefrologia no Hospital Celso Ramos

O Governo de Santa Catarina inaugura nesta terça-feira, 21, às 10h30, a Unidade de Complexidade Avançada em Nefrologia (UCAN), antiga Unidade do Rim, no Hospital Governador Celso Ramos (HGCR), em Florianópolis.

Com investimento superior a R$ 400 mil, o espaço passou por revitalização completa, incluindo adequações elétricas e hidráulicas, nova climatização e modernização estrutural.

Serviço

O quê:Estado inaugura Unidade de Complexidade Avançada em Nefrologia no Hospital Celso Ramos

Quando:Terça-feira, 21 de outubro, às 10h30

Onde:Hospital Governador Celso Ramos – R. Irmã Benwarda, s/n – Centro, Florianópolis