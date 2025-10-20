Câmara debate indicadores de educação inclusiva em escolas católicas

A Comissão de Educação da Câmara dos Deputados promove debate nesta quarta-feira (22) sobre indicadores de educação inclusiva em instituições ligadas à Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (Anec).

Serão apresentados dados sobre o número de estudantes com deficiência atendidos, formação de professores, investimentos, desafios e propostas para a educação inclusiva.

O debate será realizado às 16 horas, em plenário a ser definido, e atende a pedido da deputada Maria do Rosário (PT-RS).

Maria do Rosário destaca que o estudo contribui para compreender como é possível oferecer um serviço educacional de qualidade, em parceria com famílias e especialistas, respeitando as necessidades específicas dos estudantes.

“A legislação brasileira precisa dar respaldo tanto aos estudantes com necessidades especiais e suas famílias, como às instituições de ensino, que acolhem uma multiplicidade de situações que precisam ser diagnosticadas com profundidade para ajudar no processo educacional”, afirma a deputada.