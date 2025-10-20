Comissão debate adesão a padrões internacionais de ambientes amigáveis à pessoa idosa

A Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa da Câmara dos Deputados realiza nesta quarta-feira (22) audiência pública sobre a adesão a padrões internacionais de ambientes amigáveis à população idosa. A reunião será realizada no plenário 12, às 15 horas.

O debate atende a pedido dos deputados Luiz Couto (PT-PB) e Geraldo Resende (PSDB-MS). Segundo os parlamentares, o objetivo é discutir a criação de políticas públicas que garantam autonomia, segurança e participação social às pessoas idosas, alinhadas às diretrizes da Organização Mundial da Saúde (OMS) e à Década do Envelhecimento Saudável (2021–2030).

Os deputados acrescentam que é necessário harmonizar as políticas nacionais — como o Estatuto do Idoso e a Política Nacional do Idoso — com padrões internacionais de mobilidade, moradia e convivência comunitária, estimulando a adesão do Brasil à Rede Global de Cidades e Comunidades Amigas do Idoso.

“Cidades e comunidades amigáveis às pessoas idosas constituem uma agenda estratégica para assegurar ambientes acessíveis, serviços inclusivos e melhor qualidade de vida aos 60+”, afirma Luiz Couto.