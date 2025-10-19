Domingo, 19 de Outubro de 2025
Mortalidade por câncer de mama cai quase 9% no RS em 2024

Estado ainda tem a terceira maior incidência da doença no país, com mais de 4,8 mil novos casos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província com informação Ascom SES
19/10/2025 às 20h07 Atualizada em 19/10/2025 às 20h19
(Foto: Arte- Sistema Província)

O Rio Grande do Sul registrou em 2024 uma queda de 8,9% nas mortes por câncer de mama, segundo o Boletim Epidemiológico divulgado pela Secretaria da Saúde (SES). Foram 1.399 óbitos, contra 1.536 em 2023, mesmo com o Estado mantendo a terceira maior incidência do país, totalizando 4.842 novos casos.

O índice de mortalidade foi de 24,2 por 100 mil mulheres, abaixo da previsão anterior (25,4) e dos registros de 2022 e 2023. A redução reverteu a tendência de alta observada no ano anterior.

O boletim aponta diferenças conforme o critério raça/cor: entre mulheres brancas, a taxa foi de 27,86 por 100 mil, acima da média geral; entre pardas, 10,02; e entre negras, 20,37.

A taxa de incidência também apresentou leve redução, passando de 89,53 para 83,79 casos novos por 100 mil mulheres. Quase metade dos diagnósticos (49,2%) ocorreu entre mulheres de 50 a 69 anos, faixa prioritária para o rastreamento.

O programa SER Mulher RS é uma das principais ações estaduais de prevenção, oferecendo cuidado integral e encaminhamento rápido para o tratamento.

Apesar dos avanços, a cobertura de mamografias no Estado é de 26%, ainda abaixo da meta da Organização Mundial da Saúde (OMS). As regiões das Araucárias (46%) e do Alto Uruguai (39%) têm os melhores índices, enquanto o Pampa (13%) e a Carbonífera (15%) registram as menores taxas.

 
 
(Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil)
