AVC mata uma pessoa a cada seis minutos no Brasil

O acidente vascular cerebral (AVC), popularmente conhecido como derrame, é uma das principais causas de morte e incapacidade física no mundo. No Brasil, dados da consultoria Planisa indicam que, a cada 6,5 minutos, uma pessoa morre em decorrência da doença.

Entre 2019 e setembro de 2024, foram registradas 85.839 internações relacionadas ao AVC, com média de 7,9 dias de permanência hospitalar por paciente — totalizando mais de 680 mil diárias. Destas, 25% ocorreram em unidades de terapia intensiva (UTI) e 75% em enfermarias.

No período, os gastos somaram R$ 910,3 milhões, sendo R$ 417,9 milhões referentes a diárias críticas e R$ 492,4 milhões a não críticas. Apenas em 2024, até setembro, o valor já ultrapassava R$ 197 milhões. Os custos praticamente dobraram entre 2019 e 2023, acompanhando o aumento das internações, que passaram de 8.380 para 21.061.

O Ministério da Saúde explica que o AVC ocorre quando vasos sanguíneos do cérebro entopem ou se rompem, interrompendo o fluxo de sangue e causando paralisia da área afetada. Os principais sinais incluem confusão mental, alteração da fala, visão turva, dor de cabeça intensa, tontura e fraqueza em um dos lados do corpo.

O diagnóstico é feito por exames de imagem, como a tomografia computadorizada, que identifica o tipo de AVC — isquêmico ou hemorrágico. Entre os fatores de risco estão hipertensão, diabetes tipo 2, colesterol alto, obesidade, tabagismo, uso de álcool, sedentarismo e idade avançada.