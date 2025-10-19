Domingo, 19 de Outubro de 2025
9°C 19°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Pela primeira vez em 20 anos, número de fumantes cresce no Brasil

Proporção de adultos fumantes saltou de 9,3% para 11,6%

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
19/10/2025 às 16h11

Pela primeira vez em quase duas décadas, o número de fumantes no Brasil aumentou, quebrando uma tendência histórica de queda. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Ministério da Saúde, a proporção de adultos fumantes nas capitais brasileiras saltou de 9,3% em 2023 para 11,6% em 2024. Um crescimento de 25% em apenas um ano.

Os dados alarmantes reacenderam o alerta entre autoridades de saúde. Para o médico da família e comunidade, Felipe Bruno da Cunha, essa crescente pode estar relacionada à popularização de novos produtos, a exemplo dos cigarros eletrônicos, que atraem, especialmente os mais jovens:

"Eu acredito que tem muita relação direta com as novas formas associadas ao fumo. Porém, na última década, nós vemos um aumento expressivo, principalmente por conta do cigarro eletrônico, o vape. A partir de outros tipos de cigarro, o cigarro de palha, por exemplo. Então, por isso o aumento expressivo", diz.

A Organização Mundial da Saúde considera o tabagismo uma pandemia, pois é a principal causa de morte evitável no mundo, com aproximadamente 8 milhões de óbitos por ano. O especialista ressalta que mais de 50 tipos de doenças podem ser causadas pelo cigarro, principalmente as cardiovasculares, as respiratórias e também cerca de 10 tipos de cânceres.

"Existem riscos inúmeros associados ao cigarro, não só a dependência química, mas também as complicações físicas", reitera o médico.

O médico também esclarece sobre os riscos do tabagismo para os fumantes passivos.

"Porque aquelas pessoas que convivem com aquele fumante, têm um risco associado também a doenças crônicas, principalmente, a gente fala da própria correlação, inclusive, de neoplasias, o câncer de pulmão. Então, é muito importante procurar ajuda", aponta.

>> Ouça na Radioagência Nacional:


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 6 horas

CFM defende proibição de enfermeiros atuarem em abortos legais

Ministro Barroso, do STF, havia concedido liminar autorizando

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Saúde Há 8 horas

AVC mata uma pessoa a cada seis minutos no Brasil

Custo hospitalar com internação foi de quase R$ 1 bi em seis anos
Saúde Há 1 dia

Em Dia D de Vacinação, Padilha garante a segurança da imunização

Ministro da Saúde convoca pais a checarem caderneta dos filhos

 -
Saúde Há 1 dia

Programa Imuniza Escola é reconhecido como Melhor Prática em Medicina do Ano pela Associação Médica do RS

O Programa Imuniza Escola , desenvolvido pela Secretaria da Saúde (SES), foi reconhecido nesta semana pela Associação Médica do Rio Grande do Sul (...
Saúde Há 1 dia

Dia D de multivacinação é realizado neste sábado em todo o país

Chamada vale para a faixa de etária de 12 meses a 59 anos

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. Máx. 19°
19° Sensação
3.08 km/h Vento
61% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h54 Nascer do sol
18h44 Pôr do sol
Segunda
21°
Terça
23°
Quarta
26° 11°
Quinta
27° 14°
Sexta
24° 17°
Últimas notícias
Esportes Há 56 minutos

Sabrina Custódia voltou a brilhar no Mundial de ciclismo de pista
Geral Há 56 minutos

Desabamento em Olinda deixa dois mortos e feridos
Fazenda Há 1 hora

Ação marca cinco anos do aplicativo Servidor RS durante corrida que reuniu 2,5 mil participantes
Habitação Há 2 horas

Governo Eduardo Leite entrega casas definitivas em Parobé e Taquara neste domingo
Saúde Há 2 horas

Pela primeira vez em 20 anos, número de fumantes cresce no Brasil

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,07%
Euro
R$ 6,30 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 623,907,32 +1,37%
Ibovespa
143,398,63 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2929 (18/10/25)
03
07
08
34
35
51
Ver detalhes
Quina
Concurso 6856 (18/10/25)
05
10
16
33
53
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3516 (18/10/25)
02
03
06
11
12
13
14
15
17
18
19
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias