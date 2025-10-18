Sábado, 18 de Outubro de 2025
12°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Dia D de multivacinação é realizado neste sábado em todo o país

Chamada vale para a faixa de etária de 12 meses a 59 anos

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/10/2025 às 08h37

Salas de vacinação de todo o país abrem neste sábado (18) para o Dia D de mobilização da Campanha Nacional de Multivacinação. De acordo com o Ministério da Saúde, todas as doses previstas no Calendário Nacional de Vacinação serão disponibilizadas gratuitamente ao público.

Entre as prioridades, segundo a pasta, está o resgate de pessoas que não foram vacinadas contra o HPV, contra a febre amarela e contra o sarampo. Neste último caso, a chamada vale para a faixa de etária de 12 meses a 59 anos, por conta de surtos em países vizinhos e do risco de reintrodução da doença no Brasil.

Em nota, o ministério destacou que pais e responsáveis podem acompanhar a situação vacinal de crianças e adolescentes pelo aplicativo Meu SUS Digital, que envia alertas das próximas doses, lembretes e atualização em tempo real. “O sistema permite acompanhar quais vacinas já foram aplicadas e quais ainda precisam ser tomadas”.

Confira as vacinas disponíveis nas unidades básicas de saúde (UBS) de todo o país neste sábado:

- BCG (previne formas graves da tuberculose)

- hepatite B

- penta (previne difteria, tétano, coqueluche, hepatite B e infecções causadas pela bactéria H. influenzae tipo B)

- poliomielite inativada (previne a paralisia infantil)

- rotavírus (previne doenças diarreicas agudas)

- pneumocócica 10-valente conjugada (previne pneumonia, meningite e otite, dentre outras)

- meningocócica C conjugada (previne doenças causadas pelo meningococo C, incluindo a meningite) e ACWY conjugada (previne meningites e infecções generalizadas)

- influenza (previne gripe)

- covid-19

- febre amarela

- tríplice viral (previne sarampo, caxumba e rubéola)

- varicela (previne catapora)

- DTP (previne difteria, tétano e coqueluche)

- hepatite A

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 3 horas

Em Dia D de Vacinação, Padilha garante a segurança da imunização

Ministro da Saúde convoca pais a checarem caderneta dos filhos

 -
Saúde Há 8 horas

Programa Imuniza Escola é reconhecido como Melhor Prática em Medicina do Ano pela Associação Médica do RS

O Programa Imuniza Escola , desenvolvido pela Secretaria da Saúde (SES), foi reconhecido nesta semana pela Associação Médica do Rio Grande do Sul (...
Saúde Há 19 horas

"Não vamos negar aos nossos filhos o direito à vacina", diz Padilha

Ministro da Saúde fez pronunciamento na TV e rádio sobre o dia D
Saúde Há 22 horas

País tem 46 casos confirmados de intoxicação por metanol

Número de mortes permanece em oito

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 1 dia

Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo

Fake news impactam na adesão da população às campanhas de imunização

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 17°
17° Sensação
3.61 km/h Vento
79% Umidade
74% (0.61mm) Chance chuva
05h55 Nascer do sol
18h44 Pôr do sol
Domingo
19°
Segunda
21°
Terça
22°
Quarta
26° 11°
Quinta
26° 13°
Últimas notícias
Geral Há 38 minutos

Lula presta solidariedade a famílias de vítimas de acidente em PE
Esportes Há 57 minutos

Jéssica Ferreira conquista bronze no Mundial de triatlo paralímpico
Justiça Há 2 horas

STF forma maioria contra atuação de enfermeiros em aborto legal
Esportes Há 2 horas

Brasil fecha Mundial de halterofilismo com ouro nas equipes femininas
Geral Há 2 horas

Fiocruz celebra dia da multivacinação com valorização da ciência

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,07%
Euro
R$ 6,30 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 613,761,19 -0,27%
Ibovespa
143,398,63 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6855 (17/10/25)
04
06
33
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3515 (17/10/25)
01
02
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias