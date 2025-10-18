Sábado, 18 de Outubro de 2025
"Não vamos negar aos nossos filhos o direito à vacina", diz Padilha

Ministro da Saúde fez pronunciamento na TV e rádio sobre o dia D

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
18/10/2025 às 00h11

Em pronunciamento na TV e rádio nesta sexta-feira (17), o ministro da Saúde, Alexandre Padilha, reforçou o chamado para o dia D da vacinação em todo o país neste sábado (18), das 8h às 17h, para crianças e adolescentes até 15 anos de idade.

“Não vamos negar aos nossos filhos um direito que nossos pais não nos negaram”, disse o ministro.

Padilha explicou que estarão disponíveis mais de 16 tipos de vacinas voltados para crianças e adolescentes. “É dia de sair de casa e levar nossas crianças para se vacinar para o Brasil voltar a ser campeão mundial em vacinação”, ressaltou.

Caderneta

As famílias podem checar a situação vacinal das crianças e adolescentes pelo aplicativo Meu SUS Digital . Com a tecnologia, é possível verificar quais vacinas já foram aplicadas e quais ainda precisam ser tomadas.

A campanha segue até o fim de outubro e vale para todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação.

Desinformação

O ministro recordou que a vacina é gratuita em todo o país e que o Brasil é um país livre da paralisia infantil, do tétano neonatal, da rubéola e do sarampo por conta das campanhas de imunização.

“Enquanto outros países estão vendo o sarampo voltar, o Brasil voltou a ser reconhecido em 2024 como o país livre da doença”.

O ministro apontou que, depois de seis anos de queda de imunização, o governo brasileiro tem combatido a desinformação com tecnologia.

“Criamos a caderneta digital de saúde da criança, que já leva informações seguras sobre vacinação para mais de 1,8 milhão de famílias brasileiras.

O Brasil lidera a desinformação sobre vacinas na América Latina . Segundo estudo Desinformação Antivacina na América Latina e no Caribe, o Brasil concentra 40% de todo esse tipo de material que circula pela rede social Telegram.

O estudo mapeou 81 milhões de mensagens que foram publicadas em 1.785 comunidades de teorias da conspiração do Telegram que circularam entre 2016 e 2025 em 18 países da América Latina e do Caribe. E identificou 175 supostos danos que teriam sido atribuídos às vacinas e 89 falsos antídotos que estavam sendo vendidos como uma forma de neutralizar seus efeitos.

A estrela da campanha deste ano é a apresentadora Xuxa Meneghel, eterna rainha dos baixinhos. Na peça, Xuxa e Zé Gotinha mandam o recado para a meninada , além dos pais e adultos responsáveis.

Outubro rosa

Além da vacinação, o ministro destacou no pronunciamento a campanha pelo Outubro Rosa.

“Ao levar seus filhos para vacinar, não se esqueça de cuidar de você também. O Ministério da Saúde ampliou o acesso à mamografia com novas regras”. Agora, o SUS garante o exame para mulheres de 40 a 74 anos.

