SP: polícia aponta dois postos como origem de contaminação por metanol

Estabelecimentos ficam em São Bernardo do Campo e Santo André, no ABC

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/10/2025 às 18h24

Uma operação deflagrada na manhã desta sexta-feira (17) na capital paulista e na região do ABC identificou dois postos de combustível como a origem da contaminação por metanol em bebidas em São Paulo . Os postos vendiam álcool adulterado com metanol aos falsificadores de bebidas , que o usavam em seus produtos. Os postos de combustível pertencem a uma mesma família e estão nas cidades de São Bernardo do Campo e Santo André .

Até o momento, segundo dados do Ministério da Saúde , foram confirmadas no país oito mortes decorrentes de intoxicação por metanol – seis no estado de São Paulo e duas em Pernambuco. O total de casos de contaminação confirmados chega a 41 .

A suspeita dos policiais é que o esquema criminoso seja o responsável por todos os casos no estado de São Paulo.

“O primeiro ciclo foi fechado. Vamos continuar as diligências para identificar a origem de todas as bebidas adulteradas no estado”, disse o delegado-geral, Artur Dian.


Investigações posteriores tentarão apurar a extensão do esquema e sua relação com os demais casos de intoxicação , como as duas mortes em Pernambuco.

Com a operação de hoje, que teve como alvo a rede que abastecia uma distribuidora fechada na semana passada em São Bernardo do Campo, foi identificada a relação de dois postos com a contaminação em bares do ABC e das zonas leste e sul da capital . Em um dos endereços, foram apreendidos 7,5 mil vasilhames vazios.

