Sábado, 18 de Outubro de 2025
12°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sábado é Dia da Campanha Nacional de Vacinação em Tenente Portela

Crianças e adolescentes de 0 a 15 anos devem atualizar a caderneta vacinal

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província - Com Informações ASCOM Prefeitura de Tenente Portela
17/10/2025 às 17h11
Sábado é Dia da Campanha Nacional de Vacinação em Tenente Portela
(Foto: Folder / Divulgação)

Neste sábado, 18 de outubro, será realizado o Dia da Campanha Nacional de Vacinação em Tenente Portela. A ação tem como foco a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos.

A vacinação ocorrerá das 9h às 15h, em dois locais: no ESF 1, próximo à Brigada Militar, e no ESF 2, junto ao Postão. A iniciativa conta com a parceria do Rotary Club de Tenente Portela.

É fundamental que os pais ou responsáveis levem a caderneta de vacinação das crianças para que a equipe de saúde possa verificar e aplicar as doses em atraso.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 20 minutos

"Não vamos negar aos nossos filhos o direito à vacina", diz Padilha

Ministro da Saúde fez pronunciamento na TV e rádio sobre o dia D
Saúde Há 3 horas

País tem 46 casos confirmados de intoxicação por metanol

Número de mortes permanece em oito

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 6 horas

Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo

Fake news impactam na adesão da população às campanhas de imunização
Saúde Há 6 horas

SP: polícia aponta dois postos como origem de contaminação por metanol

Estabelecimentos ficam em São Bernardo do Campo e Santo André, no ABC

 -
Saúde Há 8 horas

Mortalidade por câncer de mama cai 8,9% no RS em 2024, apesar de Estado possuir terceira maior incidência da doença no país

Em 2024, o Rio Grande do Sul apresentou queda de 8,9% nos óbitos de mulheres em decorrência do câncer de mama, mesmo registrando a terceira maior i...

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 17°
17° Sensação
1.23 km/h Vento
98% Umidade
74% (0.61mm) Chance chuva
05h55 Nascer do sol
18h44 Pôr do sol
Domingo
19°
Segunda
21°
Terça
22°
Quarta
26° 11°
Quinta
26° 13°
Últimas notícias
Saúde Há 11 minutos

"Não vamos negar aos nossos filhos o direito à vacina", diz Padilha
Geral Há 11 minutos

Homens atacam a tiros e matam duas pessoas em situação de rua no RJ
Justiça Há 11 minutos

Barroso autoriza enfermeiros a auxiliar aborto legal e proíbe punição
Justiça Há 2 horas

Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Clima Há 3 horas

Previsão de chuva no final de semana e tempo estável no Estado a partir da próxima segunda-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,07%
Euro
R$ 6,30 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,853,67 -0,58%
Ibovespa
143,398,63 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6855 (17/10/25)
04
06
33
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3515 (17/10/25)
01
02
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias