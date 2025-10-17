Sábado é Dia da Campanha Nacional de Vacinação em Tenente Portela

Neste sábado, 18 de outubro, será realizado o Dia da Campanha Nacional de Vacinação em Tenente Portela. A ação tem como foco a atualização da caderneta vacinal de crianças e adolescentes de 0 a 15 anos.

A vacinação ocorrerá das 9h às 15h, em dois locais: no ESF 1, próximo à Brigada Militar, e no ESF 2, junto ao Postão. A iniciativa conta com a parceria do Rotary Club de Tenente Portela.

É fundamental que os pais ou responsáveis levem a caderneta de vacinação das crianças para que a equipe de saúde possa verificar e aplicar as doses em atraso.