Sábado, 18 de Outubro de 2025
12°C 17°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mortalidade por câncer de mama cai 8,9% no RS em 2024, apesar de Estado possuir terceira maior incidência da doença no país

Em 2024, o Rio Grande do Sul apresentou queda de 8,9% nos óbitos de mulheres em decorrência do câncer de mama, mesmo registrando a terceira maior i...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
17/10/2025 às 16h23
Mortalidade por câncer de mama cai 8,9% no RS em 2024, apesar de Estado possuir terceira maior incidência da doença no país
-

Em 2024, o Rio Grande do Sul apresentou queda de 8,9% nos óbitos de mulheres em decorrência do câncer de mama, mesmo registrando a terceira maior incidência da doença no país, com 4.842 novos casos. Foram 1.399 falecimentos em 2024 contra 1.536 de 2023.

Os dados preliminares fazem parte da edição de 2025 do Boletim Epidemiológico da Situação do Câncer de Mama no Estado do RS . O material foi divulgado nesta sexta-feira (17/10) pela Secretaria da Saúde (SES) como parte das ações do Outubro Rosa, mês de conscientização sobre a importância da prevenção e do diagnóstico precoce do câncer de mama.

No total de casos da doença, o Rio Grande do Sul aparece atrás de São Paulo (14.327) e Minas Gerais (6.575). De acordo com o Instituto Nacional do Câncer (Inca), foram 1.122 casos a mais do que a média de 3.720 esperados para o triênio 2023-2025 no Estado, uma diferença de 30%.

Por sua vez, o resultado dos óbitos, de 24,2 por 100 mil mulheres, ficou abaixo da previsão para o ano passado (25,4 por 100 mil mulheres) – foram 137 mortes a menos do que o previsto. O número é inferior também aos registros de 2022 (24,8) e de 2023 (26,5). Também houve reversão na alta dos óbitos registrada em 2023 (1.536) em relação a 2022 (1.435).

O resultado, no entanto, varia conforme o critério raça/cor. Entre a população branca, foram 27,86 óbitos de mulheres por 100 mil, ficando acima da meta estadual e do resultado geral. A taxa entre mulheres pardas foi de 10,02 por 100 mil e pretas, de 20,37 por 100 mil.

Comparando o ano de 2023 a 2024, houve queda de 2,97 pontos percentuais (de 30,83 para 27,86) na taxa de mortalidade da população branca, enquanto na população parda houve aumento de 1,02 (de 9 para 10,02). Na população negra, ocorreu queda de 2,48 (de 22,85 para 20,37).

Sobre a doença

O câncer de mama é uma doença causada pela multiplicação desordenada de células anormais na mama, formando um tumor. Excluído o câncer de pele não melanoma, é o tipo de câncer mais comum entre as mulheres no Brasil e no mundo, sendo também uma das principais causas de mortalidade na população feminina do Estado. O diagnóstico e o tratamento precoces, no entanto, aumentam as chances de cura e de sobrevivência.

"A fim de diminuir os óbitos por câncer de mama, ações de controle da doença são fundamentais. Entre elas estão a promoção do diagnóstico precoce e o rastreamento da população-alvo, ou seja, é importante verificar o câncer de mama em estágios iniciais em pessoas assintomáticas", explica a analista em Saúde Franciele Vasconcellos, da Seção de Saúde da Mulher do Departamento de Atenção Primária e Políticas de Saúde (Dapps) da SES.

Incidência em queda

A taxa de incidência de câncer de mama no Estado foi de 83,79 casos novos para cada 100 mil mulheres em 2024, com ligeira queda em relação à incidência no ano anterior, que foi de 89,53 por 100 mil. O maior número de casos novos de câncer de mama se concentrou em mulheres entre 50 e 69 anos, com 49,2% do total de casos. Essa é justamente a faixa etária em que são mais frequentes e recomendados os exames de rastreamento.

A segunda maior incidência – 20,3% – ocorreu na população feminina entre 40 e 49 anos, enquanto no grupo de mulheres acima de 74 anos os casos equivaleram a 11,7% do total.

Com a maior população feminina do Estado, Porto Alegre concentra o maior número de casos registrados, com uma incidência de 82 novos casos por 100 mil mulheres. A maior taxa de incidência, contudo, foi no município de Guabiju, na Serra, com 571,43 por 100 mil. Já no caso da mortalidade por câncer de mama, Vista Alegre do Prata (257,07 por 100 mil), São Domingos do Sul (214,9) e Chapada (201,33) têm as maiores taxas.

Baixa cobertura

De acordo com o boletim, ações de prevenção, rastreamento, diagnóstico precoce e início do tratamento em tempo oportuno contribuem para o aumento da taxa de sobrevivência. No Estado, segundo o Inca, a taxa de cobertura (porcentagem de mulheres que fizeram uma mamografia para o rastreamento do câncer de mama) é de 26%. O índice fica abaixo do recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), ainda que levemente acima da taxa de cobertura no país (24%).

As regiões de Saúde das Araucárias (46%) e do Alto Uruguai (39%) apresentam as maiores coberturas no Rio Grande do Sul, enquanto no Pampa (13%) e na região Carbonífeira (15%) foram registradas as menores.

Texto: Ascom SES
Edição: Felipe Borges/Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Saúde Há 13 minutos

"Não vamos negar aos nossos filhos o direito à vacina", diz Padilha

Ministro da Saúde fez pronunciamento na TV e rádio sobre o dia D
Saúde Há 3 horas

País tem 46 casos confirmados de intoxicação por metanol

Número de mortes permanece em oito

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Saúde Há 6 horas

Brasil lidera desinformação sobre vacina na América Latina, diz estudo

Fake news impactam na adesão da população às campanhas de imunização
Saúde Há 6 horas

SP: polícia aponta dois postos como origem de contaminação por metanol

Estabelecimentos ficam em São Bernardo do Campo e Santo André, no ABC

 (Foto: Folder / Divulgação)
Saúde Pública Há 7 horas

Sábado é Dia da Campanha Nacional de Vacinação em Tenente Portela

Crianças e adolescentes de 0 a 15 anos devem atualizar a caderneta vacinal

Tenente Portela, RS
17°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 17°
17° Sensação
1.23 km/h Vento
98% Umidade
74% (0.61mm) Chance chuva
05h55 Nascer do sol
18h44 Pôr do sol
Domingo
19°
Segunda
21°
Terça
22°
Quarta
26° 11°
Quinta
26° 13°
Últimas notícias
Saúde Há 11 minutos

"Não vamos negar aos nossos filhos o direito à vacina", diz Padilha
Geral Há 11 minutos

Homens atacam a tiros e matam duas pessoas em situação de rua no RJ
Justiça Há 11 minutos

Barroso autoriza enfermeiros a auxiliar aborto legal e proíbe punição
Justiça Há 2 horas

Barroso vota por descriminalizar aborto até 12ª semana de gestação
Clima Há 3 horas

Previsão de chuva no final de semana e tempo estável no Estado a partir da próxima segunda-feira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari “Em marcha ré para a missa”
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,07%
Euro
R$ 6,30 -0,03%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,853,67 -0,58%
Ibovespa
143,398,63 pts 0.84%
Mega-Sena
Concurso 2928 (16/10/25)
14
24
29
32
46
48
Ver detalhes
Quina
Concurso 6855 (17/10/25)
04
06
33
56
63
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3515 (17/10/25)
01
02
03
04
05
06
07
09
14
15
16
17
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2837 (17/10/25)
01
06
08
10
11
15
19
22
38
43
50
61
62
65
69
74
77
84
85
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2874 (17/10/25)
08
15
18
19
29
34
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias