Polícia de SP faz nova operação contra falsificadores de bebidas

A Polícia Civil de São Paulo cumpre mandados de busca e apreensão, nesta sexta-feira (17), contra familiares da mulher presa em flagrante em São Bernardo (SP) , suspeita de falsificar bebidas alcoólicas com metanol . Os parentes dela também são investigados por vender produto adulterado que causou intoxicação em um homem que está internado em estado grave no bairro da Saúde, zona sul da capital.

Segundo a polícia, este grupo criminoso também é responsável por vender a bebida que matou outros dois homens, um de 54 anos e outro de 46 anos, que ingeriram a substância num bar no bairro da Mooca, na zona leste de São Paulo.

Na operação desta sexta, os agentes já apreenderam o celular de um homem que vendia vasilhames usados na falsificação.

Segundo o último boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, há 41 casos confirmados de intoxicação por metanol no país. 107 estão sob investigação e 469 foram descartados. Até o momento há oito mortes provocadas pela ingestão de bebidas falsificada no país, sendo seis em SP e duas em Pernambuco.