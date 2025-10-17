Domingo, 19 de Outubro de 2025
Rio usa laboratório portátil para identificar bebidas falsificadas

Equipamento reúne fórmulas dos principais destilados do mercado

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
17/10/2025 às 09h29

Em parceria com a Associação Brasileira de Bebidas (Abrabe), o governo do Rio, está utilizando um moderno laboratório portátil capaz de identificar, em poucos segundos, bebidas destiladas falsificadas ou adulteradas. O equipamento, de origem escocesa, reúne as fórmulas originais dos principais destilados do mercado e compara as amostras coletadas durante a fiscalização. O equipamento está sendo usado em ações integradas da Secretaria de Defesa do Consumidor (Sedcon) e do Procon-RJ.

Na segunda fase da Operação Salus, em Copacabana, as equipes localizaram 20 litros de chope vencido, sete garrafas de tequila com impurezas e um litro de xarope de açúcar vencido utilizado na preparação de drinques. As garrafas de tequila foram recolhidas e encaminhadas para análise técnica junto aos fabricantes. As outras bebidas foram descartadas.

A Operação Salus vem sendo realizada de forma simultânea em oito estados, com apoio de órgãos de defesa do consumidor, vigilâncias sanitárias e forças de segurança. Desde o início, já foram apreendidos mais de 750 litros de bebidas adulteradas e contrabandeadas em 21 municípios do país.

O secretário de Defesa do Consumidor, Gutemberg Fonseca, destacou a importância da parceria com a Abrabe e o uso de novas ferramentas tecnológicas e disse que pretende adquirir dois equipamentos de laboratório portátil.

“O laboratório portátil é aliado essencial na proteção da saúde pública. Ele nos permite identificar adulterações com rapidez e precisão, garantindo que as bebidas comercializadas estejam dentro dos padrões de qualidade e segurança exigidos por lei. Essa atuação conjunta reforça o compromisso do governo com a segurança alimentar e o respeito ao consumidor”, afirmou.

Nos últimos 12 meses, mais de 300 litros de bebidas adulteradas ou sem procedência foram apreendidos em ações realizadas em Rio das Ostras, Niterói, na zona sul da capital e na Lapa, bairro boêmio carioca.

